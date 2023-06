Ludovic Vitse wil huid duur verkopen: “Zo dicht mogelijk tegen top in 2WD Trophy aanleunen”

In de recente ORC Canal Rally in de buurt van Oostrozebeke werd Ludovic Vitse als derde afgevlagd bij de Historics. Een totale verrassing, ook voor de Poperingenaar.

“Je moet weten dat deze rally zelfs niet op ons programma stond”, aldus Ludovic. “Maar zowel in Moorslede als in de Monteberg moesten we onze Opel Astra vroegtijdig aan de kant plaatsen. Oorzaak was telkens de versnellingsbak, die niet sterk genoeg bleek. We verwachten een nieuwe bak uit Engeland, maar door de Brexit duurt dit veel langer dan voorzien.”

Optimaal voorbereiden

Via Wervik wil Vitse zich optimaal voorbereiden voor Ieper. Vorig jaar werd hij nog derde in de Ypres Rally National, een wedstrijd die toen doorging naast de WRC-proef. “Dit jaar hopen we zo dicht mogelijk tegen de top van 2WD Trophy te kunnen aanleunen. Christiaan Spelmans is voor het ogenblik de te kloppen man in deze reeks, al valt het natuurlijk nog af te wachten of hij aan de start zal verschijnen, gezien hij al een ruime voorsprong heeft in het kampioenschap. Maar er zitten zeker nog heel wat rappe mannen klaar, zoals een heel aantal BMW-rijders. Het is de bedoelng dat we onze huid duur zullen verkopen. We willen technisch zeker niets aan het toeval overlaten en net voor Ieper krijgt onze Astra een serieuze opknapbeurt. Heel wat onderdelen worden preventief vernieuwd.”

Wagen stond te koop

En zeggen dat de Opel Astra in het tussenseizoen nog te koop werd aangeboden. “We hadden onze zinnen gezet op een Opel Astra turbo, maar deze was indertijd enkel in Afrika uitgebracht en er bestonden geen homologatiepapieren van”, zegt Ludovic Vitse. “Meteen moesten we onze plannen herzien en besloten we verder te strijden met onze huidige rallybolide. Na Ieper bestaat ons verder programma voor 2023 uit de meeste West-Vlaamse regionale wedstrijden.” (DT)