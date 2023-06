Lander Dhaene voor eigen volk aan de start: “Ieper is de rally waar het voor mij allemaal begon”

De Renault Clio Trophy zien we in Ieper niet aan de start, maar toch zullen enkele Trophy-rijders voor een leuke onderlinge strijd zorgen. Lander Dhaene hoopt in klasse Rally5 alvast zijn thuisvoordeel uit te spelen.

Dhaene is voor het tweede opeenvolgende seizoen actief in de Renault Clio Trophy. Echt tevreden is hij nog niet over zijn seizoen tot dusver. “In de South Belgian Rally reden we een geslaagde test, maar in de Rallye des Ardennes, de openingsmanche van de Trophy, maakten we een tijdrovende fout”, vertelt de 24-jarige Watounaar. “Daarna reden we de Rally van de Monteberg om wat in het ritme te blijven. We konden er Lander Depotter volgen, dus dat was wel positief. In de Sezoensrally raakten we dan weer niet in het juiste ritme. Het was een uitstekende rally om de car control bij te schaven, maar de tijden volgden niet altijd. Het probleem is dat ik nog niet constant genoeg ben. Het is iets waar we aan proberen te werken.” Door agendaproblemen in het team liet Dhaene de derde Trophy-manche in Bertrix varen, maar de Ypres Rally wil hij niet missen. “Ieper is de rally waar het allemaal begon. Ik woon in Watou en groeide op met de rally. Het is daar dat ik de microbe te pakken heb gekregen, want mijn ouders hadden niet echt iets met de rallysport. Het wordt trouwens mijn eerste normale Ieper op de vertrouwde datum, want de vorige twee edities waren telkens WK-rally’s. De eerste keer was een ontdekking met een Fiesta die niet echt performant was, terwijl we vorig jaar nog wat aan het zoeken waren naar de juiste afstellingen van onze Clio. Dit jaar hebben we de wagen wel al onder de knie, dus kunnen we het tempo toch wat opschroeven.”

Clio-onderonsje

In Ieper, waar Dhaene opnieuw kan rekenen op de ervaring van corijder François Geerlandt, lijkt de strijd in Rally5 uit te draaien op een Clio-onderonsje. “Xavier Dekeyser heeft zijn snelheid al getoond in de Trophy. In de Rally van de Monteberg waren we net sneller dan hem. Als de Rally van Bertrix voor hem meevalt, komt misschien ook nog Aaron Duville erbij. In de Trophy draaien we vergelijkbare tijden, maar Ieper is voor hem onbekend. De bedoeling is om op ons eigen tempo te starten en eerst de kat uit de boom te kijken. Sowieso zorgt het rijden voor eigen volk voor extra motivatie”, aldus Dhaene. (JDH)