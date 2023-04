Lander Depotter wint Renault Clio Trophy in Rallye des Ardennes

Lander Depotter heeft de openingsmanche van de Renault Clio Trophy gewonnen in de Rallye des Ardennes, de derde wedstrijd van het BK rally.

De amper 20-jarige Avelgemnaar reed in Dinant van start tot finish aan de leiding in de promotieformule van Renault. Het was de eerste Clio-zege voor Depotter, die bovendien als eerste finishte in het Junior BRC en ook knap elfde algemeen werd. Nog in de Clio Trophy eindigden Xavier Dekeyser en Lander Dhaene respectievelijk als vierde en zesde.

De eerste West-Vlaming aan de eindmeet werd Harelbekenaar Jens Vanoverschelde, die zesde werd als corijder van Junior Planckaert (Skoda Fabia Rally2). Houthulstenaar Stefaan Prinzie (Alpine A110) werd veertiende en tweede in de GT-categorie, Woestenaar Manuel Merlevede (Peugeot 208 R2) finishte zestiende en tweede in klasse Rally4.

Volgende week zaterdag al staat met de TAC Rally in Tielt de volgende BK-manche op het programma. (JDH)