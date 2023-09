Lander Depotter kroont zich tot kampioen in Renault Clio Trophy

Lander Depotter heeft in de East Belgian Rally de eindoverwinning in de Renault Clio Trophy op zak gestoken.

De 20-jarige Avelgemnaar moest in Sankt-Vith aanvankelijk zijn meerdere erkennen in Pierre-Manuel Brasseur, zijn enige nog overgebleven concurrent in de titelstrijd. Toen die een minuut straftijd kreeg aangerekend na een inklokfout, lag de weg naar de overwinning en titel plots open voor Depotter. Hij en corijder Jasper Maelfait klopten Brasseur uiteindelijk met zeven seconden. De titel in de Clio Trophy levert hen volgend jaar twee wedstrijden met een Renault Clio Rally3 op.

Nog in de East Belgian Rally reed Poperingenaar Christophe Merlevede (BMW M3) naar de zege bij de Historics. Wouter Lievens pakte een derde plaats in de M-Cup.