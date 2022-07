Kurt Boone wint Rallysprint van Marchin

Kurt Boone uit Pollinkhove won zondag aan het stuur van een Mitsubishi Lancer Evo X R4 de Rallysprint in het Waalse Marchin.

Kurt Boone met Kenny Deroo als copiloot stond aan de leiding van start tot finish en hield onder meer de Skoda Fabia R5 Rally 2 van Etienne Montfort achter zich. Het is de allereerste zege voor de autohandelaar uit Pollinkhove.

Donderdag 21 juli strandde het duo al op de tweede plaats in de Rallysprint van Solre Saint Gery in de buurt van Hanuit. In de TBR Shortrally begin juli eindigde Kurt Boone vierde, toen genavigeerd door Francois Geerlandt.

(KVCL / foto gf)