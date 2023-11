Kurt Boone sluit rallyseizoen af in 6 Uren van Kortrijk

Kurt Boone is dit weekend aan zijn zestiende en laatste rally van het seizoen toe. In de 6 Uren van Kortrijk hoopt de Pollinkhovenaar zich opnieuw te laten opmerken met zijn nieuwe Ford Fiesta Rally2.

Sinds het debuut van zijn carrière reed Kurt Boone altijd met Mitsubishi’s, maar enkele weken geleden schakelde hij over op een Ford Fiesta Rally2. “Hoewel de Mitsubishi even te koop stond, hadden we aanvankelijk beslist om er toch mee door te gaan”, vertelt Kurt. “Uiteindelijk daagde er toch een koper op en was de wagen vroeger dan verwacht verkocht. We wisten ook de Fiesta Rally2 van Henk Vossen staan, een mooi en ongeschonden exemplaar. De kans om zo’n wagen te kopen krijg je niet elke dag. Natuurlijk was het aanpassen tegenover de Mitsubishi, maar we waren er al bij al snel mee weg. We hebben wel nog enkele wedstrijden nodig om de laatste seconden eraf te krijgen.”

Met twee podiumplaatsen in de eerste twee wedstrijden zijn de eerste resultaten in elk geval bemoedigend. “In de Hemicuda Rally van Koekelare wilden we vooral een foutloos debuut maakten en eindigden we eigenlijk meteen onverhoopt tweede. In de Rallye du Pays du Lin in Noord-Frankrijk merkten we al een mooie evolutie. We zijn er rustig van start gegaan en finishten er uiteindelijk als derde, na twee besttijden in de slotfase.”

Dit weekend volgt met de 6 Uren van de Kortrijk de afsluiter van het West-Vlaamse rallyseizoen.

“Ik reed intussen al drie keer in Kortrijk. Eén keer werd ik tiende algemeen, maar de andere twee edities gingen we in de fout. We zullen dus zeker rustig van start gaan, ook al liggen de vettige omstandigheden in Kortrijk en de proeven in het donker me wel goed. Er staan maar liefst zeventien Rally2-wagens aan de start, waarbij ik hoop om ergens in de helft te eindigen. De Fiesta is intussen al een oudere Rally2 en mag je ook niet meer vergelijken met de laatste generatie. Met een plek in de top tien zouden we zeker tevreden zijn”, aldus nog Kurt Boone. (JDH)