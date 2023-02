Kurt Boone pakt top tien plek in Rally van Haspengouw

Kurt Boone (Mitsubishi Lancer Evo X) is tiende geëindigd in de Rally van Haspengouw, de openingsmanche van het BK in Sint-Truiden. Jonas Dewilde (Renault Clio Rally4) was de beste bij de Juniors.

Pollinkhovenaar Kurt Boone kwam met ritme aan de start van de BK-opener, nadat hij drie weken geleden nog knap negende werd in de Franse Rallye Routes du Nord. De Mitsubishi-rijder kon na moeilijke start al snel naar de rand van de top tien oprukken. In de slotronde wisten Boone en corijder Kenny Deroo zich uiteindelijk van een tiende plek te verzekeren.

Ook in de M-Cup lieten enkele West-Vlamingen zich opmerken. Bjorn Syx, zeventiende algemeen met zijn nieuwe BMW M3, begon met een tweede plek uitstekend aan zijn campagne. Ook Brecht Hoorne (BMW M3) liet enkele knappe chrono’s noteren, maar moest in de slotronde aan de kant met motorproblemen.

Jonas Dewilde reed zijn nieuwe Renault Clio Rally4 in Sint-Truiden naar een 22ste plek algemeen. De Stadenaar pakte de zege in een onderbezet Junior BRC met 48” voorsprong op de Brit Anderson (Ford Fiesta Rally4).