Kurt Boone negende in Sezoensrally

Pollinkhovenaar Kurt Boone heeft in de Bocholtse Sezoensrally, de zesde manche van het BK, een negende plek behaald met zijn Mitsubishi Lancer Evo 6. Stadenaar Jonas Dewilde eindigde als vijftiende en was opnieuw de beste in het Junior BRC, waarin hij opnieuw alleen leider wordt.

In de Renault Clio Trophy behaalden Lander Depotter en Xavier Dekeyser respectievelijk een tweede en derde plek, Jeroen Catelin ging van de baan.

Bij de corijders werd Ward Hanssens vierde bij zijn debuut met Charles Munster (Hyundai i20 Rally2). Jasper Vermeulen nam aan de zijde van Vincent Verschueren (Skoda Fabia Rally2) even de leiding in het wedstrijdbegin, maar op het einde van de openingsronde ging het duo van de baan. (JDH)