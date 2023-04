Kurt Boone laat BK mogelijk schieten door bandenprobleem

Met een derde plaats in de Salamandre Rally heeft Kurt Boone nog maar eens zijn goede vorm van dit voorjaar getoond. De verplichting om in het BK met Pirelli-banden te rijden baart hem wel zorgen voor de rest van het seizoen.

Boone combineert dit seizoen opnieuw het regionale werk met BK-wedstrijden. Na onder meer een tiende plek in Haspengouw en een derde plaats in Moorslede, leek de Pollinkhovenaar ook in de TAC Rally van Tielt op weg naar een puik resultaat. Na een lekke band in de slotproef ging zijn achtste plaats echter verloren.

“Iets nieuws”

“Een bekend probleem met de Pirelli’s waarop we verplicht moeten rijden in het BK”, vertelt Boone. “Opnieuw ging er band stuk op dezelfde manier. Die banden zijn ontwikkeld voor R5-wagens, terwijl onze Mitsubishi 200 kilogram meer weegt op de neus. Het probleem is bekend bij de RACB en Pirelli ging een band komen ophalen om te onderzoeken, al schieten we daarmee voorlopig niet veel op. Met Michelins hebben we geen enkel probleem.”

In regionale wedstrijden geldt de verplichting niet, zodat Boone en corijder Kenny Deroo afgelopen weekend zonder zorgen naar de Salamandre Rally in Beaumont trokken. Aan die populaire ASAF-wedstrijd nam ook Poperingenaar Steve Bécaert deel. “Jammer genoeg stond Steve vroeg aan de kant, anders had het nog een mooi duel kunnen worden”, zegt Boone, die er als derde finishte. “Het was leuk om iets nieuws te ontdekken, al heb je er wel wat parcourskennis nodig om te winnen. De Deen Madsen bleek niet te houden, maar met thuisrijder Rousselot in zijn Porsche kenden we tot op het einde een leuke strijd voor de tweede plek.” Volgende maand volgt met de Monteberg een thuiswedstrijd voor Boone. Of hij daarna verdergaat in het BK, is nog onduidelijk.

Kosten en onveiligheid

“Ik hoop op een reglementswijziging. Ik begrijp niet waarom de RC1-wagens op Pirelli’s moeten blijven rijden, want we zijn vaak maar de enige aan de start. Dit zorgt voor extra kosten en vooral onveilige situaties. Met Ieper, Condroz en Spa had ik nog drie BK-wedstrijden willen rijden, maar ik vrees dat ik het Belgisch kampioenschap ga laten varen als er geen oplossing uit de bus komt”, aldus Boone. (JDH)