Kurt Boone favoriet in Nevenwedstrijd: “Hopelijk wat strijd met Pyck, die met identiek dezelfde wagen rijdt”

Kurt Boone wordt een van de grote blikvangers in de Ypres Rally National, de nationale nevenwedstrijd waarin hij noodgedwongen met zijn Mitsubishi Lancer Evo X R4 terecht moet. Met een resem podiumplaatsen bewees hij de jongste weken duidelijk klaar te zijn voor de afspraak in Ieper.

Kurt Boone komt met een pak ritme aan de start in de Kattenstad, want met zijn nieuw opgebouwde Mitsubishi Lancer Evo X R4 reed hij vorige maand maar liefst vier wedstrijden op een rij. In de Rallysprint van Marchin pakte hij bovendien zijn eerste algemene zege. “Op die vier koersen haalden we drie keer het podium”, blikt Boone tevreden terug.

“Die eerste overwinning in Marchin was zeker leuk en ook een mooie beloning voor al het werk dat in de wagen kroop. Het is nog een beetje wennen aan de R4, maar de auto gaat goed. Het grote verschil met onze vorige Evo is de betere ophanging en het gewicht, want de R4 is zo’n 150 kg lichter. En hoewel de wedstrijd vrij dicht bij Ieper ligt, rijden we ook nog de Rally van Staden. We zullen er wat voorzichtig zijn. Na Ieper staat zeker ook nog de Omloop van Vlaanderen op het programma.”

Parcourskennis opdoen

De Pollinkhovenaar kiest in de Ypres Rally noodgedwongen voor de nationale wedstrijd. “Mitsubishi’s en Subaru’s zijn niet meer toegelaten in het WK. Vorig jaar mochten we nog starten in de WK-rally omdat er nog een toelating was van de RACB, mits de nodige zorgen weliswaar. Dit jaar was er geen enkele mogelijkheid meer, anders had ik liever de WK-wedstrijd gereden.”

“Het is wat jammer voor de reclame aangezien er wellicht wat minder volk zal staan. Wat me wel aanspreekt is dat we vrijdagavond iets meer in het donker zullen kunnen rijden. We zijn in elk geval blij dat we op die manier toch van start kunnen gaan. We doen altijd parcourskennis op die ons later nog pas kan komen.”

Boone vertrekt duidelijk als een van de favorieten in de nevenwedstrijd. “Daar lijkt het op ja, want het deelnemersveld is niet zo straf. Filip Pyck zou onze grootste referentie moeten worden. We beschikken met een Mitsubishi Lancer Evo X elk over dezelfde wagen, dus hoop ik dat er toch wat strijd is. Hij kent de rally ook erg goed natuurlijk.”

“Zelf ben ik aan mijn derde deelname toe. Vorig jaar konden we voor het eerst finishen dankzij SuperRally. Ik ken de proeven dus al een beetje en beschik met Kenny Deroo ook over een goede copiloot, dat helpt enorm. Hij kent Ieper ook al redelijk goed. We hebben er vertrouwen in”, aldus Kurt Boone.