Kris Princen en Bram Eelbode winnen 45ste Sezoensrally

Beernemnaar Bram Eelbode pakte met Limburger Kris Princen de zege in de Bocholtse Sezoensrally, de vijfde manche van het BK rally.

Princen en Eelbode kwamen in Bocholt als outsiders aan de start. Aanvankelijk konden ze op de Maaskiezel de Rally2-wagens niet bijbenen, maar het verschil verkleinde zienderogen toen ze hun Citroën DS3 WRC beter afgesteld kregen.

Het duo ging in de slotronde nog over Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) naar de zege. Vincent Verschueren, bijgestaan door Kortrijkzaan Filip Cuvelier, finishte als derde in de VW Polo R5 van het Kemmelse team Godrive.

Junior BRC

Oostkampenaar Pieter-Jan-Michiel Cracco (Hyundai i20 R5) en Jasper Vermeulen werden het eerste volledige West-Vlaamse duo aan de finish op een vijfde plaats.

Stadenaar Jonas Dewilde (Peugeot 208 Rally4) finishte 14de en was ook de beste in het Junior BRC. Ook Vincent Verstraete (Ford Fiesta Rally3, 19de) en Kurt Braeckevelt (BMW M3, 20ste) haalden de top twintig in Bocholt.