Koen Verhaeghe viert 20 jaar rally tijdens TAC Rally: “Ik zal voorzichtig moeten rijden”

De 51-jarige Koen Verhaeghe heeft iets te vieren tijdens de TAC Rally op zaterdag 9 april. Het is precies 20 jaar geleden dat de Zwevezelenaar debuteerde in de rallysport.

“Dit weekend rijden we inderdaad mijn thuisrally, want ik ben een geboren en getogen Zwevezelenaar”, opent Koen. “Het begon allemaal op een nieuwjaarsdiner toen mijn schoonbroer vroeg of ik geen zin had om samen met hem eens een rally te betwisten. Ik ging te rade bij Daniël Cappelle, een familielid van mij, die toen al actief was in de rallysport met een Ford Escort. Hij raadde ons de Ford Escort aan en legde ons uit dat het Historic-gebeuren veel plezanter en gezelliger was dan de moderne rally.”

Schoonbroer

“Ik ging dus op zoek naar een Ford Escort, en vond die bij een klant in de schuur. We kochten de wagen, monteerden een veiligheidskooi en een betere motor, en ik stond aan de start van de TAC Rally samen met mijn schoonbroer Nico Cardoen. Ons avontuur was geen lang leven beschoren want we eindigden met de achtersteven van de wagen op een knotwilg. We lieten echter de moed niet zakken en herstelden de wagen”, klinkt het.

“We zijn de Ford Escort trouw gebleven tot in 2008, want toen zijn we, opnieuw tijdens de TAC Rally, hard tegen een boom gevlogen en was er een grote herstelling nodig aan de wagen. Om die tijd te overbruggen kocht ik een Opel Manta B, waarmee we in de moderne rally’s reden in de Divisie 1&2, klasse B. We wonnen met deze wagen keer op keer onze klasse omdat we praktisch altijd de enigen waren die in deze klasse uitkwamen.”

Competitieve wagen

“In 2012 zijn we dan overgestapt naar de huidige Ford Escort. De Escort is nog steeds mijn eerste liefde. We hebben zowat ieder jaar geïnvesteerd om de wagen sneller te maken en de laatste aanpassing die we gedaan hebben is de montage van een motor van het BDA-type. Dat maakt dat de wagen echt competitief is. Getuige daarvan is onze derde plaats bij de Historics in de Omloop van Vlaanderen”, vertel hij.

“Dit jaar rijden we opnieuw het VAS Historic kampioenschap, waar ik ondertussen al drie titels veroverde. Het is soms moeilijk om een gans seizoen te combineren met mijn werk en mijn familie. Tijdens een bepaalde periode zijn er bijvoorbeeld vier rally’s op vier weken tijd en dat krijg je moeilijk ingepast in een druk beroepsleven en een familiaal leven”, aldus Koen.

“Voor de TAC Rally van dit weekend heb ik beperkte ambities, want in mijn 20-jarige carrière had ik drie serieuze ongevallen, telkens tijdens de TAC Rally. Ik hoop op een mooie strijd met streekgenoot en leeftijdsgenoot Chris Dobbelaere”, besluit Verhaeghe. (FM)