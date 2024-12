Koen Verhaeghe is kampioen Historic Rally

Het Belgisch kampioenschap rally spreekt heel weinig West-Vlamingen aan en zodoende is het al een poos geleden dat onze provincie nog een kampioen kon vieren. Maar daar komt dit jaar verandering in want Koen Verhaeghe is Belgisch kampioen geworden bij de historics.

De 53-jarige Koen Verhaeghe uit Zwevezele, zaakvoerder van ERA vastgoed in Wingene en Zwevezele, begon zijn rallycarrière in 2003 in zijn thuisrally te Tielt. “Ik had nooit gedacht dat het zo’n vaart zou lopen maar ondertussen zijn we 21 jaar verder en staan er vier VAS (regionale) titels op mijn palmares. Vorig jaar werden we ex-aequo derde in het Belgische kampioenschap historic maar door één of andere regel werden we naar de vierde plaats verwezen en dat gaf mij een wrange nasmaak. Ons seizoen begon nu redelijk goed met een derde plaats in de Haspengouwrally maar daarna ging het mis in onze thuisrally, de TAC Rally. We moesten vroegtijdig aan de kant met motorproblemen en lieten dus een nulscore optekenen. Dank zij de goede service van VADA Racing uit Tielt konden we in de Rallye de Wallonie toch van start gaan met een nieuwe motor. Hoewel we voor het eerst deelnamen, werden we, na het uitvallen van onze voornaamste concurrenten, toch winnaar bij de historics. Met nog een tweede plaats in de Sezoensrally en de Omloop van Vlaanderen zag het er steeds beter uit. Dat we uiteindelijk voor de start van de laatste rally al kampioen waren, bewijst dat we deze Belgische titel niet gestolen hebben.”

“Waar ik de energie haal om 16 rally’s af te werken? Het is waarschijnlijk de winnaarsmentaliteit van op het werk die ik doortrek naar de rallysport. Ik kan niet goed tegen mijn verlies en dit zowel professioneel als tijdens de rally’s. Daarom is de titel van dit jaar voor mij zo waardevol. Vroeger kreeg ik de stempel van ‘mister regelmaat’ en dat is zeker niet slecht. Maar dit jaar reden we meer aanvallend en ben ik op zoek gegaan naar scherpe tijden. Deze titel hebben we behaald door prestaties en niet door regelmaat.”

“Wat volgend jaar brengt? Ik heb nog geen idee of ik mijn Belgische titel ga verdedigen. Een seizoen regionale rally’s zit er zeker in. Maar wat belangrijker is voor het seizoen 2025 is het feit dat er een nieuwe generatie wagens toegelaten wordt, de World Rally Cars. Met dergelijke bolides kan onze Ford Escort MK1 niet concurreren en dan is er voor mij slechts een figurantenrol weggelegd bij de historics.”