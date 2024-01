Koen Verhaeghe is kampioen bij Autostal Atlantic: “Deze titel is kers op de taart”

Naar jaarlijkse gewoonte huldigde Autostal Atlantic, de grootste renstal van België, vorig weekend zijn kampioenen. Na jaren van dominantie van Stefaan Tjoens greep bankdirecteur Koen Verhaeghe uit Zwevezele dit jaar de macht en bekroonde hij een sterk seizoen met een zoveelste titel.

“Toen ik twintig jaar geleden debuteerde in de rallysport had ik nooit gedacht zo’n palmares bijeen te rijden”, zegt Koen Verhaeghe (52). “Mijn vriend Daniël Cappelle reed toen historic rally en overtuigde mij om het ook eens te proberen in de rallysport. Omdat Daniël met een Ford Escort reed, kocht ik ook zo’n wagen en was ik vertrokken voor een lange en succesvolle carrière.”

Vorig jaar verloor hij de VAS-titel doordat het reglement schrapresultaten toelaat. “Dat is iets wat je in andere sporten zoals voetbal of wielrennen zeker niet hebt. Ik behaalde wel het hoogste aantal punten, maar moest verschillende resultaten laten vallen omdat ik zogezegd te veel rally’s reed. Daarom was ik dit jaar vastberaden om de VAS-titel binnen te halen. We zijn daarin geslaagd, ondanks het feit dat ik tijdens de ORC Rally vroegtijdig aan de kant moest door ziekte. Ik voelde mij ’s morgens al niet goed, maar heb toch de eerste omloop afgewerkt. De symptomen werden echter erger en na enkele fouten besloot ik toch maar wijselijk om de wedstrijd te verlaten.”

Zwitsers uurwerk

De VAS-titel van dit jaar werd ook nog aangevuld met de PAK-titel. “Als kers op de taart word ik nu nog clubkampioen. Dit was zeker een jaar om in te kaderen en wat mij nog het meest gelukkig maakt is het feit dat ik deze titels niet op regelmaat behaald heb, maar wel door snelle tijden op de tabellen te zetten. Ik ben al heel mijn carrière een zeer regelmatige piloot, maar dit jaar heb ik ook bewezen snel te zijn.”

Deze resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de goede zorgen van VADA Racing, benadrukt Koen. “In de seizoensrally moest ik aan de kant met een defecte versnellingsbak en tijdens de Rally van Staden brak de koppeling, maar voor de rest zorgden zij ervoor dat mijn Ford Escort draaide met de precisie van een Zwitsers uurwerk.”

Belgisch kampioen

Volgend jaar wil Koen het geweer van schouder veranderen. “Dan is onze doelstelling het Belgisch kampioenschap historic rally. We mikken resoluut op een podiumplaats. Dit jaar behaalde ik evenveel punten als Dirk Vermeersch, maar hij werd derde, terwijl ik vrede moest nemen met de vierde plaats. Dat vond ik zuur en daarom willen we volgend jaar voor een podiumplaats gaan.” (FM)