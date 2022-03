Kemmelberg straks decor van rallyfinale

De Ardeca Ypres Rally 2022 zal dit jaar volledig in de regio van Ieper verreden worden. De organisator Club Superstage presenteert dit keer een bijzonder compacte wedstrijd in de omgeving van Ieper, met de iconische Kemmelberg als decor voor de Powerstage.

De historische eerste WRC-editie van de Ypres Rally werd vorig seizoen afgesloten op het mythische circuit van Spa-Francorchamps. Het leverde fraaie beelden op, maar het betekende voor de deelnemers dat ze op zondagochtend in alle vroegte een verbindingsrit van bijna 300 km moesten afwerken. Niet alleen de lange verbindingsrit naar Spa-Francorchamps heeft een rol gespeeld in deze beslissing om in Ieper te blijven. Het was praktisch ook niet mogelijk om de WRC-manche af te sluiten op het circuit van Spa-Francorchamps, aangezien op dat moment de voorbereidingen voor de Grote Prijs Formule 1 al begonnen zijn”, vertelt Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage.

De Ardeca Ypres Rally wordt drie dagen in de Westhoek verreden, wat resulteert in een wedstrijd van 282 km tegen de klok op een totaal van 695 km, of een aandeel van 40,56 procent aan wedstrijdkilometers. Ongezien in het FIA World Rally Championship.

Grote Markt

De wedstrijd opent op donderdag 18 augustus met een sfeervolle ceremoniële start op de Grote Markt van Ieper, waarna de teams naar Nieuwkerke trekken voor de Shakedown die vanaf 16 uur wordt afgewerkt.

Op vrijdag 19 augustus staan twee lussen van vier klassementsproeven op het programma. De openingsproef is dit keer Vleteren, gevolgd door de klassementsproef van Westouter, die deels op Frans grondgebied wordt verreden. Daarna volgt Mesen-Middelhoek, met de bekende start op het marktplein van Mesen, en tot slot de proef van Langemark.

Op zaterdag worden opnieuw twee lussen van vier klassementsproeven gereden, met de klassiekers Reninge, Dikkebus, Wijtschate en tot slot Hollebeke, met zijn 22,41 km de langste klassementsproef van de wedstrijd. De piloten zullen de eerste twee dagen rond 9 uur van start gaan en omstreeks 18.30 uur arriveren in het centrum van Ieper.

Historie

De Ardeca Ypres Rally wordt op zondag 21 augustus afgesloten met twee klassiekers in een mythisch decor, Watou en de klassementsproef over de Kemmelberg. Na de tweede doortocht op de proef van Watou, zullen de deelnemers hergroeperen in Loker, waar ze zich klaarmaken voor de Wolf Powerstage die verreden wordt op de Kemmelberg, met zijn 13,38 km een heel representatieve klassementsproef die de historie van deze klassieke asfaltrally weerspiegelt.

Na de grandioze finale op de Kemmelberg volgt een feestelijke apotheose op het finishpodium op de historische Grote Markt van Ieper, waar de rallyfans ongetwijfeld nog uren zullen nagenieten van een fantastische rallyweek in de Westhoek.