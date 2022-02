Keert WRC Rally dit jaar al terug naar Ieper?

Op sociale media en gespecialiseerde websites wordt steeds meer gewag gemaakt dat Ieper, na een succesrijk debuut op het hoogste niveau vorig jaar, in 2022 wel eens opnieuw zou kunnen opgenomen worden in het World Rally Championship. Al wil men daar bij de vzw Superstage nog niet op vooruit lopen.

De organisatoren van de rally van Noord-Ierland, die normaal voorzien was halfweg augustus, lieten nu al weten dat ze door enerzijds organisatorische problemen en anderzijds de heersende pandemie, forfait zullen moeten geven. Dus is er een plaatsje vrijgekomen op de WRC-kalender, dat misschien wel eens opnieuw mogelijk naar Ieper zou kunnen gaan. Vorig jaar streek het WRC-circus voor het eerst neer in ons land, tot tevredenheid van heel wat rallyliefhebbers.

Natuurlijk worden er in de wandelgangen heel wat namen genoemd om de vrijgekomen datum in te nemen. Zo onder andere het Italiaanse Monza, dat al twee jaar de finale van het WRC organiseerde, en bovendien de thuishaven is van WRC-sponsor en bandenfabrikant Pirelli. Maar de meeste rijders houden niet van een circuitrally. Ook proeven in Frankrijk, Duitsland en Tsjechië worden genoemd als mogelijke kandidaten. Voordeel voor Ieper is dat de organisatie een heel goede indruk naliet in 2021 en dat de meeste piloten vol lof waren over het parcours.

Datum nog onbekend

“De wedstrijd die de plaats zal innemen op de vrije datum is nog niet bekend”, aldus Hugo Van Opstal, media manager bij vzw Superstage, de organisator van de Ypres Rally. “De beslissing zal op korte termijn genomen worden door de WRC Promotor. Zoals de geruchtenmolen laat vermoeden, zijn er verschillende kandidaten. Meer kunnen we op dit moment niet zeggen.”

Naar we konden vernemen zou de beslissing vallen net de voor de volgende WRC-manche, de rally van Zweden, die eind februari verreden wordt. De Ypres Rally staat voorlopig gepland in het laatste weekend van juni en telt nu enkel mee voor het Belgisch rallykampioenschap. Mogelijk wordt er straks dus weer geschoven met de datum.

