Junior Planckaert met West-Vlaamse copiloot en sponsors naar BK rally

Na enkele schuchtere pogingen in de rallysport in 2020 tot 2022 maakt Junior Planckaert vanaf de Rally des Ardennes (op 1 april) zijn opwachting in het Belgisch kampioenschap rally. Met de inbreng van een West-Vlaamse copiloot – Jens Vanoverschelde uit Harelbeke – en verschillende West-Vlaamse sponsors werd dit project mogelijk gemaakt.

“Onze familie staat bekend om zijn wielergekte maar bij mij is de vonk nooit overgeslagen”, opent Junior tijdens de voorstelling in Wielsbeke. “Van kleins af was ik gebeten door alles wat een ronkende motor heeft. Gelukkig kon ik al snel rondcrossen op een veld met een auto die mijn broer in elkaar knutselde.”

Philip Eggermont

“Mijn debuut in de rallysport kwam er in 2020 toen ik het voorstel kreeg om met een Ford Fiesta R3 de Spa Rally te betwisten. Ondanks een vroege opgave met een defecte koppeling wist toen ik dat dit een passie was. Daarna kwam ik via een gezamenlijke vriend in contact met Philip Eggermont die mij voorstelde om de ORC Rally te rijden.”

“Samen met Nick Feys realiseerde Philip een prachtig project waarbij ik met een Subaru Impreza aan de start kon komen. Na een knappe rally werden al snel plannen gesmeed om in de 6 Uren van Kortrijk een Skoda Fabia R5 te besturen. Met deze topwagen werd ik negende algemeen en had ik de smaak nu goed te pakken.”

Tielt, Ieper en Roeselare

“Voor het seizoen 2023 hebben we partners gezocht om een bijna volledig kampioenschap af te werken met een topwagen. Dankzij verschillende West-Vlaamse sponsors werk ik zeven rally’s van het Belgisch kampioenschap af te beginnen op 1 april in de Rally des Ardennes. De nadruk ligt natuurlijk op de rally’s in eigen streek als daar zijn Tielt, Ieper en Roeselare. “Met Jens Vanoverschelde beschik ik over een zeer ervaren copiloot die me niet alleen zal sturen maar er ook voor zal zorgen dat ik met beide voeten op de grond blijf.”

De 31-jarige Jens Vanoverschelde uit Harelbeke navigeerde Junior Planckaert vanaf zijn eerste rally en op hem wordt er dit jaar gerekend om alles in goede banen te leiden. “Vanaf de eerste rally samen voelde ik dat er een klik was tussen ons en dat een goede samenwerking mogelijk was. We beschikken dit jaar met de Skoda Fabia R5 over een topwagen waarvan de limieten zeer ver liggen.”

“Het is onze bedoeling om het tempo stelselmatig op te voeren en zo die limieten te gaan opzoeken. We debuteren volgend weekend in de Rally des Ardennes op een zeer snel parcours en dat is zeker geen cadeau. Maar Junior is nuchter genoeg om te beseffen dat we naar de Ardennen gaan om heel veel bij te leren. Als we erin slagen om stap voor te stap het tempo op te drijven dan is dit seizoen het begin van een lang verhaal.”