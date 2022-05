Junior Planckaert komt racen op rally van Oostrozebeke

De familie Planckaert is momenteel niet weg te slaan van televisie. Ook Junior Planckaert is een kijkcijfersucces met zijn zoektocht naar de liefde op Eén. Toch klopt zijn hart nog voor iets anders sneller en dat zijn brullende motoren. In het laatste weekend van mei krijgt hij de kans mee te rijden in de ORC Rally van Oostrozebeke, dankzij Wielsbekenaar Philip Eggermont (63).

Junior Planckaert koestert al langer de droom om rallypiloot te worden. Een zwaar motorongeval vorig jaar strooide roet in het eten omdat hij heel lang moest revalideren. In december lukte het toch zijn debuut te maken in de rally van Spa.

Dat gebeurde toen met Team Floral uit Roeselare, maar door mechanische pech moesten Junior en zijn copiloot toen vroeger de wedstrijd verlaten. Sindsdien bleef het op rallyvlak stil voor de zoon van Eddy Planckaert.

Tot nu. Wielsbekenaar Philip Eggermont (63), die in Izegem met Magis Trading de aan- en verkoop van vrachtwagens doet, geeft hem de kans om mee in een Skoda Fabia R5 te racen, in het laatste weekend van mei tijdens de ORC Rally in Oostrozebeke.

Terugkeer

“Ik heb zelf jarenlang rally gereden”, zegt Philip. “Vijf jaar geleden ben ik er mee gestopt, maar omdat mijn zaak nu twintig jaar bestaat heb ik mezelf op een terugkeer in de rally getrakteerd”, knipoogt hij. “Dat doe ik met drie gehuurde Skoda Fabia R5’s.”

“Ik neem zelf plaats achter het stuur van één van die wagens, goede vriend Xavier Beel doet hetzelfde. Via die laatste kwam ik in contact met Junior Planckaert, die ik bij deze de kans wil geven om dit seizoen zijn eerste rally te rijden.”

Op zijn minst uitrijden

Junior is verheugd met die opportuniteit. “In Spa hebben we behoorlijk wat pech gehad, maar nu sta ik er terug”, zegt hij. “Dit keer is het de bedoeling om de rally op z’n minst uit te rijden”, knipoogt hij.

“Ik heb er enorm veel zin in. De wagen ken ik nog niet goed, maar daarom gaan we komende week al wat oefenen in Haillot. In Oostrozebeke willen we er dan voluit voor gaan.”

Philip wil met de komst van Junior wat extra aandacht voor de ORC Rally en hoopt dat er wat extra toeschouwers op afkomen. “Zelf was het de bedoeling om het bij deze ene keer te houden, maar ik moet toegeven dat het kriebelt om door te gaan”, zegt hij.

“Na de rally in Oostrozebeke hakken we de knoop door. Doe ik het toch niet, dan gaat de wagen – die ik huur – naar iemand anders.”

