Jules Vanhulle (16) op het WK karting in Portugal: “Ik droom van plekje in de finale”

Izegemnaar Jules Vanhulle (16) is geen grote prater, maar snel karten kan hij als de beste. Dit jaar won hij zowat alles wat er te winnen viel en hij pakte ook een ticket voor het wereldkampioenschap karting IAME in het Portugese Portimao, waar hij straks een week vertoeft. “Ik hoop er de finale te rijden.”

Zelf te koop lopen met zijn prestaties, dat doet Jules Vanhulle, enige zoon van Kurt en Barbara Vanderstichele, niet gauw. Op school hij zit in het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde in het College in Izegem weten maar een handvol mensen dat hij die sport bedrijft. En ook de directie ondertussen, want straks moet Jules een weekje school missen door het WK in Portugal dat in de week voor de herfstvakantie wordt betwist. “Dit jaar was hij voor het eerste senior, junior kan je blijven tot je 15de”, zegt pa Kurt. “Je kan ook eerder de overstap maken. Maar om hem te laten wennen aan het niveau besloot zijn teambaas (Thierry Delré van TD Racing Kart, red.) om hem te laten rijpen in de GK4-klasse, waar hij ook haast alles gewonnen heeft. Daarom selecteerde hij Jules ook voor het Nederlands kampioenschap. Dat is iets minder zwaar dan het Benelux-kampioenschap waar rijders uit heel Europa aan deelnemen.”

“Nu komt er in de wedstrijden ook uit wat hij vroeger al op training liet zien”

Maar op de Nederlands kampioenschap, waarvan de manches in België en Duitsland worden verreden, viel een WK-ticket te pakken en daar legde Jules beslag op. “Tussen een bende Nederlanders toonde hij zich de snelste.”

Top 50 halen

Voor het WK IAME in Portugal, dat van 22 tot 30 oktober wordt gehouden, werden 144 tickets verdeeld. “IAME is het merk van de motor dat in de kart steekt. Het is niet de allerhoogste klasse in de kartwereld, maar er komen wel van de beste piloten ter wereld naar het WK. Sommigen die zich kwalificeerden haken ook af, omdat er toch wel een prijskaartje aan vast hangt.”

Samen met zijn teambaas, zijn ouders en mecaniciens en begeleiders trekt Jules dus voor een weekje naar Portugal. “De echte professionele teams zijn daar nu al ter plaatse, wij reizen pas af het weekend voor het WK. De eerste twee dagen krijgen we tijd om te trainen en de kart af te stellen, op woensdag zijn er de kwalificaties. Op basis daarvan worden de rijders in groepen verdeeld en nemen ze het tegen elkaar op. Uiteindelijk wordt het deelnemersaantal herleid tot 72 en vervolgens tot 36.” En met die 36 wordt de finale gereden. “De top 50 halen zou al goed zijn, een finale rijden zou een droom zijn die uitkomt.”

Jules betwistte eerder al een WK, maar dan bij de juniors in Le Mans. “Maar dat was misschien wel de grootste ontgoocheling uit zijn jonge carrière, omdat hij toen een tijdsstraf kreeg en zo één puntje te kort kwam om de finale te rijden.”

Endurancewedstrijden

Haast ieder weekend zit Jules in zijn kart, hij werkt ook endurance wedstrijden af met viertaktmotoren, ook daar viel hij al in de prijzen. Met zijn team won hij de 24 Uren van Jesolo (Italië) en zette hij er ook de snelste rondetijd neer.

De snelheden van de karts gaan tot 125 kilometer per uur. Dit jaar maakte hij ook een klik. “Zijn teambaas begreep het ook niet altijd: wat hij liet zien op training kwam er in de wedstrijden niet altijd uit. Maar nu dus wel, in zoverre zelfs dat hij overal de polepositie wist te veroveren. Belangrijk natuurlijk in een gemotoriseerde sport.” Volgend jaar hoopt Jules het te mogen opnemen in het Benelux-kampioenschap. Grote toekomstplannen heeft hij nog niet. “In de Formule 1 zal ik wel nooit geraken, dat is te hoog gegrepen. Daarvoor moest ik nog eerder met de sport gestart zijn”, zegt hij. “En het gaat natuurlijk over grote budgetten”, zegt pa Kurt, die met de familie Vanhulle in de autowereld zit.