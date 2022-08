Jonge Ieperling ziet idool crashen tijdens rally en krijgt dan brokstuk als souvenir

Voor de ogen van superfan Elyano Verfaillie (12) ging WK-leider Kalle Rovanperä over de kop tijdens de rally van Ieper. Samen met zijn vader snelde de jonge Ieperling te hulp, en als beloning kreeg hij een stukje van de verhakkelde Toyota mee naar huis. “Een rollercoaster van emoties.”

Een brokstuk prijkt voortaan als pronkstuk op de souvenirkast ten huize Verfaillie in Ieper. Tussen zijn kunstwerk van zijn vormsel en cadeautjes voor moederdag etaleerde Elyano een stuk carbon uit de achtervleugel van de Toyota, waarmee rallypiloot Kalle Rovanperä vrijdag crashte tijdens de rally van Ieper. De 21-jarige Fin is de jongste winnaar ooit van een manche in de World Rally Championship en staat dit seizoen autoritair aan de leiding in de WK-tussenstand. Door de crash was zijn rallywagen volledig vernield, maar Rovanperä en zijn copiloot raakten ongehavend uit het wrak.

“Ze waren wel even het noorden kwijt”, zegt Ronald (51), de vader van Elyano. “Miljaar! We waren zelf in shock, wanneer we hen zagen vliegen. Toen we bij de wagen kwamen, vroegen we of ze oké waren en we boden cola aan. Rovanperä was heel dankbaar en zei dat hij too strong and too fast door een bocht ging en dan door de lucht gekatapulteerd werd. Hij nam foto’s van zijn wagen en stuurde ze door naar zijn team. Plots hoorden we: yes, they can fix it, waardoor hij de dag nadien alweer verder kon rijden.”

“Intussen verzamelde Elyano de brokstukken voor de veiligheid van de volgende piloten”, vervolgt Ronald. “De stukken uit carbon zijn vederlicht en kunnen opnieuw op de weg waaien. If he wants, he may take it as a souvenir, zei Rovanperä. Elyano was helemaal in zijn nopjes en liet zijn stuk carbon niet meer los tot we thuis waren. Voor hem was het hele avontuur een rollercoaster van emoties. Hij wou zijn carbonstuk op de kast in de woonkamer, maar dat moest hij zien overeen te komen met zijn moeder.”

Souvenir voor het leven

“Mama vindt het een brokstuk, want zij heeft niks met rally”, vertelt Elyano. “Voor papa en ik is dit een stuk geschiedenis, een souvenir voor het leven: dit komt van een hypermoderne wagen van een wereldpiloot. Het mag gelukkig op de kast blijven staan. Mijn vrienden vinden het cool en zijn een tikkeltje jaloers. Papa bood al 50 euro, maar dit verkoop ik nooit. Later wil ik zelf rallypiloot worden.”

De passie ging van vader op zoon. “Ook ik was al fan toen ik klein was en maakte in mijn geboortestad de evolutie mee van de rally van Ieper”, aldus Ronald, die zorgde voor extra rallysfeer en straatdecoratie in de Ieperse binnenstad. “Het is ongelooflijk, dat de organisatie zo’n groot evenement in goede banen kan leiden.”

De piloten hadden het een stuk moeilijker om de baan te houden. Naast Rovanperä belandde onder meer de nationale hoop Thierry Neuville in het decor. “Het is raar om te zeggen, maar crashes zijn hoogtepunten”, vindt Ronald. “De crash van Rovanperä is de spectaculairste, die ik ooit zag. Zo veel incidenten zijn toch uitzonderlijk. Deze piloten racen overal ter wereld en geven aan dat Ieper een van de moeilijkste en meest technische rally’s is door de smalle wegen en bochten, die mekaar snel opvolgen. We zijn trots op dit evenement, dat onze stad op de wereldkaart zet.” (TP)