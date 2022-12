Jonas Dewilde uit Staden en Jeffrey Vandenbussche rijden in 2023 met een Renault Clio Rally 4

Jonas Dewilde uit Staden en zijn copiloot Jeffrey Vandenbussche stelden zich dit jaar in maart als team voor en kunnen op een meer dan een geslaagd seizoen terugblikken. In het nieuwe seizoen gaan ze voor een Renault Clio Rally 4.

Het duo won bij de juniores in de Stellantis Cup, waarin ze met hun Peugeot 208 Rally 4 ook tweede algemeen werden. In het Junior BRC werden ze knap derde na de Clio’s van Tom Rensonnet en Gilles Pyck. Het tweetal schakelt voor dit seizoen nu ook over naar een Renault Clio Rally 4.

Referentie in rally

“We hebben een zeer geslaagd seizoen achter de rug waarin we heel veel hebben geleerd. De Peugeot van FS Sport liet ons niet in de steek, het is een topwagen. Maar zowel wij als Steve Fernandes van FS Sport hebben ondervonden dat de Renault Clio moeilijk te kloppen was. Die wagen is onmiskenbaar een referentie in Rally 4”, vindt Jonas Dewilde op Rally Lovers. “Met ons programma in het achterhoofd heeft Steve Fernandes nu een Renault Clio Rally 4 aangekocht waarmee we volgend jaar het Junior BRC rijden.”

Dank aan partners

De nieuwe Renault Clio Rally 4 zal in Luxemburg in februari geleverd worden bij FS Sport. Het programma van Jonas en Jeffrey zal volledig in het teken staan van het Junior BRC met ook een deelname aan hun thuiswedstrijd: de Rally van Staden in augustus. “Het is te vroeg om een exact programma aan te kondigen. We gaan nog eens goed het reglement lezen en dan in functie van het kampioenschap de wedstrijden kiezen. Ik wil zeker nog eens alle partners bedanken die me dit jaar hebben gesteund en het mogelijk hebben gemaakt om deze resultaten te behalen”, besluit Jonas Dewilde, die in 2019 zijn debuut maakte in de rallysport en vorig jaar onder andere de snelste Junior was in de WRC wedstrijd in Ieper. (ACR)