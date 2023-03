Jonas Dewilde kiest voor Renault Clio Rally4: “Kampioen worden in Junior BRC is het doel”

Jonas Dewilde maakt dit jaar de overstap van een Peugeot 208 Rally4 naar een Renault Clio Rally4. Samen met corijder Jeffrey Vandenbussche mikt de 24-jarige Stadenaar daarmee voluit op de titel in het Junior BRC. 2022 werd het seizoen van de doorbraak voor Jonas Dewilde. Zowel op regionaal niveau als in het BK maakte hij de aansluiting met de toppers in de F2-categorie.

“We zijn gewoon kilometers blijven maken, blijven werken aan de afstelling van de wagen en aan onszelf”, zegt Dewilde. “Ik denk dat we in Wervik, Staden en Ieper wel op een hoog niveau reden, tot we in de Omloop van de baan gingen. Daarna was het moeilijk om aan het einde van het seizoen nog het vertrouwen terug te vinden. De bedoeling is om dit jaar opnieuw dat niveau te bereiken en misschien zelfs te overtreffen.”

Met zijn Peugeot 208 Rally4 kon Dewilde naast het Junior BRC ook de Stellantis Cup betwisten, maar toch besloot hij de promotieformule te verlaten. “De Renault Clio Rally4 is op dit moment de beste voorwielaangedreven wagen op de markt”, verklaart hij zijn keuze. “Met de Peugeot moest je het onderste uit de kan halen om mee te kunnen met de Clio’s. Het doel is toch kampioen te worden bij de Juniors dit jaar, dus wedden we vanaf nu op één paard.”

Dewilde en corijder Vandenbussche konden hun nieuwe bolide al proefdraaien in de Rally van Haspengouw, waar ze meteen de eerste Junior-zege van het jaar scoorden. “We wilden onmiddellijk al wat punten pakken en tegelijk de wagen testen”, zegt Dewilde, die zijn grootste tegenstanders nog moet tegenkomen dit seizoen. “Ik kijk wel uit naar Benoit Verlinde, die vorig jaar toch de Clio Trophy won. Ik denk dat hij onze sterkste tegenstander zal worden. Ook in de Stellantis Cup zullen weer enkele snelle juniors zitten, zoals bijvoorbeeld Maxim Decock of Tom Heindrichs, de halfbroer van Thierry Neuville. Het wordt afwachten wie we waar treffen, maar wij rijden al zeker vier Championship-wedstrijden, waaronder Tielt en Ieper. Ook de Sezoensrally en de Omloop van Vlaanderen uit de BRC Cup staan op de planning. Zoals vorig jaar vullen we het programma aan met wat VAS-rally’s, zoals onze thuiswedstrijd in Staden.” (JDH)