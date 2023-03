Jensy Leys start seizoen in Moorslede: “Vernieuwde BMW uittesten”

Dit weekend gaat het West-Vlaamse rallyseizoen van start met de Short Rally van Moorslede. Thuisrijder Jensy Leys (24) komt met gematigde ambities aan de start hoewel hij West-Vlaams kampioen is.

Vorig jaar werd de thuiswedstrijd in Moorslede geen succes voor Jensy Leys. “Inderdaad. In een opeenvolging van snelle bochten ging onze BMW aan het slingeren. We vlogen 50 meter achteruit een gracht in en hoewel er alleen maar blikschade was, was de opgave een feit. Er stonden immers niet genoeg toeschouwers om de wagen weer op de weg te krijgen. Daarna volgden de goede resultaten elkaar snel op. We waren de beste in de klasse 3H in de ORC Rally, werden tweede in Wervik, derde in de TBR en wonnen opnieuw in de Staden. Stilaan begon bij mij het besef te groeien dat de West-Vlaamse titel misschien wel haalbaar was. Onze BMW kende niet de minste problemen zodat er geen onvoorziene kosten waren en ik had de wagen goed onder de knie. Het was al mijn vierde seizoen met dezelfde wagen en ik voelde me als in de zetel thuis wanneer ik achter het stuur kroop.”

Over de kop

“Met derde plaatsen in de Aarova Rally en de Hemicuda zaten we mooi op schema, maar tijdens de Rally van Zuid-Limburg sloeg het noodlot toe. We lagen eerste in de klasse 3H toen we met een snelheid van 160 kilometer per uur op een oliespoor, nagelaten door een deelnemer vlak voor ons, terecht kwamen. De wagen schoof een talud op en sloeg over kop. Dankzij de tomeloze inzet van ons serviceteam werd de BMW in twee dagen tijd voorzien van een nieuw dak en konden we toch van start gaan in de 6 Uren van Kortrijk. We hadden immers nog één resultaat nodig en Kortrijk is de laatste rally van het seizoen. Er was dus geen andere keuze. Op een heel verraderlijk parcours reden we een verstandige en foutloze rally. De vijfde plaatsbleek voldoende om de West-Vlaamse rallytitel te behalen en VAS kampioen in de klasse 3H te worden.”

Dit rallyseizoen gaat de Moorsledenaar zijn provinciale rallytitel alvast niet verdedigen. “Dit wordt het vijfde jaar met mijn BMW E30 en deze winter hebben we zowel het uiterlijk als innerlijke van de wagen onder handen genomen. Er staat nu een M3-kit op en zowel de vooras als de achteras zijn nieuw. Verder beschik ik nu ook over een pedalbox. Ik ga dus mijn thuiswedstrijd gebruiken om de vernieuwde BMW uitgebreid te testen.”

“Mijn ambitie is om te proeven van het Belgisch kampioenschap. We maken budget vrij voor Ieper en de Omloop van Vlaanderen en zullen dus heel wat minder regionale rally’s rijden. Onze hoofdsponsor, Coussee, heeft zijn garage in Geluwe en zowel de Ieperse rally als de Omloop van Vlaanderen zijn voor hem interessante rally’s.” (FM)