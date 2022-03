Jensy Leys op zoek naar zege in Rally van Moorslede: “Extra gemotiveerd voor thuisrally”

Dit weekend start het West-Vlaamse rallyseizoen met de Short Rally van Moorslede. Thuisrijder Jensy Leys (23) wil voor eigen publiek het seizoen goed starten en ambieert de zege in klasse 3H.

“Ik was van kleins af mee met mijn ouders die fervente rallytoeschouwers zijn”, aldus Jensy. “Het was dan ook evident dat ik droomde om ooit zelf de stap te zetten en toen mijn vriend Angelo Delbaere besloot om rally te rijden, kon ik niet achterblijven.”

Debuut in mineur

Zo debuteerde Jensy op 18-jarige leeftijd als copiloot. Al snel besliste hij om zelf het stuur in handen te nemen en in 2018 huurde hij de Honda Civic van Maarten Bruggeman.

“Maar het werd een debuut in mineur, want in de Rallysprint van Moorslede moest ik vroegtijdig aan de kant, omdat er water in het motorcompartiment gelopen was.”

Eigen wagen bouwen

Voor het seizoen 2019 besloot Jensy een eigen wagen te bouwen. “Als mecanicien was het budgettair best haalbaar en mijn keuze viel op een BMW E30. Het eerste jaar viel best mee vooral omdat mij ma als copiloot fungeerde. Zij had al veel ervaring opgedaan bij verschillende piloten.”

“Het jaar nadien, in 2020, konden we door corona niet veel rally’s rijden en stond enkel de Monteberg op mijn programma. Ondanks de sterke tegenstand van vooral de Ford Escort Millingtons won ik voor het eerst mijn klasse.”

Steeds betere tijden

“Tussen de rally’s door probeer ik de wagen steeds competitiever te maken naargelang het budget dat toelaat. Vorig jaar konden we dan toch al een vijftal wedstrijden afwerken en behaalde ik telkens een dichte ereplaats in de klasse 3H. Angelo Delbaere heeft een paar keer de nota’s voorgelezen en zijn ervaring als piloot zorgde er voor dat mijn gerealiseerde tijden steeds beter werden.”

“Dit jaar hoop ik alle VAS-rally’s te kunnen betwisten. We starten dit weekend in onze thuiswedstrijd, de Short Rally van Moorslede. Ik heb een vaste copiloot gevonden, Niels Durnez uit Geluwe. Onze doelstelling in Moorslede is meestrijden voor de zege in de klasse 3H en een plaats in de top 30 in de algemene rangschikking.”

“Dat de rally georganiseerd wordt door de club waar ik zelf lid van ben (AC Dadizele, red.), zorgt uiteraard voor extra motivatie. Maar rally blijft een mechanische sport en er kan altijd iets misgaan.”

“Ik ben nog maar één keer uitgevallen met een defecte achterbrug in de TBR Rallysprint en ik hoop ook dit seizoen van pech gespaard te blijven. Graag zou ik ook de TAC Rally en de Omloop van Vlaanderen betwisten in de M-Cup, maar daar moeten we nog extra budget voor vinden”, besluit de Moorsledenaar.