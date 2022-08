Jens Alleweireldt (32) is verantwoordelijk voor de ingangposten op de rally: “De grote groepen vrijwilligers maken er een leuk weekend van”

Een succesvolle rally is voor een groot deel te danken aan de vele vrijwilligers die het beste van zichzelf geven voor, tijdens en na de wedstrijd. Weet je dat er bijvoorbeeld per dag 200 personen nodig zijn om alleen al de inkomposten te bemannen?

Wij gingen Poperingenaar Jens Alleweireldt (32) opzoeken, vanaf 1 september leerlingbegeleider in het VTI Ieper, en bij de Ardeca Ypres Rally verantwoordelijk voor het aantrekken van de nodige verenigingen om de ingangsposten te bevolken.

“Mijn eerste stappen binnen de rally waren het helpen opbouwen en afbreken van de shakedown in Nieuwkerke”, aldus deze kersverse vader. “Vorig jaar verzorgde ik ook wat de sociale media, en zo rol je er in feite in. Begin dit jaar kreeg ik dan de vraag of ik verantwoordelijke voor de ingangsposten wilde worden. Je moet zeker wat creatief zijn in het zoeken. Natuurlijk kan je rekenen op de hulp van verenigingen die er al jarenlang bijzijn, maar je moet toch wel heel wat contacten leggen. Het vraagt zeker de nodige tijd en inzet, maar voor de editie dit jaar zijn we rond. Maar bijvoorbeeld voor de wedstrijd in Oudenaarde, of naar de komende jaren toe, mogen gegadigden zich altijd melden bij mij.”

In golven

“Vooraf moet je al samen met de verantwoordelijken de kp’s bekijken, zien hoeveel straten er moeten voorzien worden van ingangsposten en dan start de zoektocht. We zorgen dat er per post altijd minimum twee mensen staan, wat het altijd wat leuker maakt. En het werk zelf gaat in golven, gedurende de hele dag. Mensen komen, anderen gaan, wat ervoor zorgt dat je constant passage hebt aan je post. Mensen van over heel West-Vlaanderen zakken er dat weekend af naar de Westhoek, en onder andere bij de seingevers van wielerwedstrijden vinden we een groot deel medewerkers. Maar zelfs groepen uit Aalst en uit Limburg tekenen present. Die maken er dan een leuk weekend van, met allen samen op één camping, gekoppeld aan een barbecue en een lekkere pint na de dagtaak. Bovendien weten ze dat ze er hun club of vereniging financieel mee steunen. Op vrijdag en zaterdag hebben we over het hele parcours een 200-tal mensen nodig. Op de langste proef hebben we bijvoorbeeld 32 locaties te vullen. Voor de shakedown op donderdag alleen al zijn er dit 18. Op zondag zal dit voor de ingangsposten iets minder zijn, gezien er maar twee proeven zijn. Maar dan zal er extra begeleiding kunnen gebruikt worden op de diverse parkings.”

“In de weken voor de rally zorg ik dat de mensen alle info doorkrijgen. Tijdens de rally is het grootste werk voor mij eigenlijk over, al probeer ik tijdens de wedstrijd constant bereikbaar te blijven en ook wel zoveel mogelijk persoonlijk contact te hebben met die medewerkers. Hen voorzien van de nodige borden, kijken dat ze genoeg water hebben, er worden lunchpakketten voorzien, enzovoort. We moeten er zorg voor dragen, want zonder hen zou een rally niet lukken. Ook moeten ze op de hoogte gebracht worden dat er bij hun post misschien wel een thuisverpleging of een dierenarts moet doorgelaten worden. Na de rally komt dan de facturatie aan bod en zorgen we dat iedere vereniging het afgesproken bedrag in de clubkas krijgt.”

“De reden dat mensen afhaken ligt vrij divers. Van bijvoorbeeld jeugdverenigingen laten we enkel de oudste leden toe, maar in de zomer zit je met kampen, met herexamens, met fuiven, en lukt het vaak niet. Soms hoor je ook wel eens bij bepaalde mensen dat ze bang zijn van de toenemende agressie. Al zijn dit maar enkelingen, en bij de minste problemen wordt door onze mensen de hulp van de politie ingeroepen”, besluit Alleweireldt. (DT)