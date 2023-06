Jasper Vermeulen mikt op podiumplaats in Ypres Rally: “We beschouwen dit seizoen als overgangsjaar”

Het is een druk rallyseizoen voor Izegemnaar Jasper Vermeulen, want hij verdeelt zijn vrije tijd over drie verschillende piloten. Dit weekend leest hij de nota’s voor Vincent Verschueren tijdens de Ardeca Ypres Rally. Het duo hoopt stiekem op een podiumplaats.

“Mijn piloot van vele jaren, Pieter-Jan Michiel Cracco, koos er dit jaar voor om slechts een viertal wedstrijden te rijden en zo had ik eigenlijk wel wat tijd over om nog een andere piloot te navigeren”, opent de 30-jarige Jasper. “Toen Vincent Verschueren me contacteerde tijdens de winterperiode met de vraag wat mijn plannen voor 2023 waren, hebben we rond de tafel gezeten en kwamen we al snel tot een akkoord. Tijdens de eerste wedstrijd, de Short Rally van Moorslede, voelde ik dat er een klik was tussen ons beiden en de samenwerking verliep erg vlot.”

“In Moorslede behaalden we een tweede plaats en dat terwijl we die rally vooral gebruikt hebben om de wagen goed af te stellen en onze samenwerking op punt te stellen. Daarna volgde de TAC Rally waar we al op de eerste klassementsproef aan de kant moesten met een losgekomen turbodarm. Tijdens de volgende rally, de Sezoensrally, kenden we evenmin geluk. We gingen hard van de baan toen we aan de leiding reden. We hebben dit jaar nog maar weinig geluk gehad en dit ondanks het feit dat we iedere rally heel goed voorbereiden. De enige reden voor ons mistasten is misschien het feit dat we wedstrijdritme missen. Voor de rest kunnen we onszelf niets verwijten.”

“Dit weekend gaan we richting Ieper met gemengde ambities. De rally telt acht verschillende snelheidsritten zodat parkoerskennis en uithouding erg belangrijk zullen zijn.”

Ervaring

“We hebben samen heel wat ervaring want Vincent is al aan zijn 15de deelname toe en ikzelf sta voor de 7de maal aan de start zodat we onze ervaring zeker zullen uitspelen. Het zal belangrijk zijn om een verstandige en regelmatige rally te rijden willen we een gooi doen naar een podiumplaats. Vergeet niet dat onze Skoda Fabia een R5 wagen van de eerste generatie is terwijl onze concurrenten meestal met een Skoda van de tweede of zelfs derde generatie aan de start komen.”

“We beschouwen dit seizoen dan ook als een overgangsjaar. Na Ieper volgt nog de Aarova Rally en de Omloop van Vlaanderen en dan willen we al het seizoen 2024 voorbereiden. Het is dit jaar belangrijk dat onze mindset goed zit en dat we voelen dat we nog steeds competitief zijn.”

“Tussendoor zal ik nog enkele rally’s aan de zijde van Pieter-Jan Michiel Cracco rijden maar er is ook nog Francis Heyse. Deze Waregemnaar kiest er voor om onverhard rally’s te rijden in het buitenland en voor hem de nota’s lezen is een totaal andere ervaring. Dit zijn rally’s waar ik heel veel voorbereidingen voor moet doen maar het avontuur is zeker de moeite waard. Die rally’s zijn voor mij een ongelooflijk avontuur.”