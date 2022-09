Izegemnaar Sasha Oosterlinck wint Historic East Belgian Rally

De achtste manche van het Belgisch kampioenschap rally wordt verreden in de Oostkantons en heel veel piloten vinden het parcours het mooiste van het hele kampioenschap. Een van hen is Izegemnaar Sacha Oosterlinck die dit jaar voor de vijfde maal aan de start stond en er in slaagde de historic rally te winnen.

“De East Belgian Rally is voor ons inderdaad een jaarlijkse afspraak. Niet alleen ikzelf maar ook onze familie, vrienden en supporters kijken enorm uit naar deze rally in het verste puntje van België. De streek is erg prachtig en de klassementsproeven zijn in niets te vergelijken met die van West-Vlaanderen.”

Gevarieerd parcours

“Omdat onze vertrouwde Ford Escort te koop staat besloten we een wagen te huren voor deze rally maar in laatste instantie hebben we ons plan moeten bijsturen. De huurwagen bleek niet op tijd klaar te zijn zodat we dan toch met onze eigen Ford Escort van start gegaan zijn.

Het parcours is erg mooi en gevarieerd maar ook zeer moeilijk en daarom hadden we onze verkenning tot in de puntjes uitgewerkt zodat we hoopvol aan de start stonden. Maar ondanks die goede voorbereiding werd het toch een zeer moeilijke wedstrijd. De wisselende weersomstandigheden zorgden er voor dat de bandenkeuze allesbepalend werd.”

Regenbanden

“Wij kozen er voor om te starten met slicks (droogweerbanden), maar dat bleek geen goede keuze. De eerste proeven lagen er natter bij dan verwacht zodat we niet meteen voluit gingen. Gelukkig waren de volgende snelheidsritten wel droog en konden we het tempo opvoeren en realiseerden we correcte tijden. Dit resulteerde in een derde plaats na de eerste ronde. Tijdens de volgende proeven verloor de favoriet, Rainer Hermann, heel wat tijd met mechanische problemen en schoven we op naar de tweede plaats.

Voor de laatste omloop besloten we verder te doen met de regenbanden en dat bleek lonend want we maakten 22 seconden goed in één proef en kregen zo de leider in het vizier. De proef erna was het erop en erover en de laatste proeven was het vooral belangrijk de zenuwen in bedwang te houden en geen risico’s meer te nemen. Onze Ford Escort gaf geen krimp en wijzelf bleven foutloos zodat we als winnaars bij de historics op het podium stonden.

Dit is uiteraard een schitterend resultaat want het is onze eerste zege ooit bij de historics. Onze Ford Escort is een goede en leuke auto maar hij wordt bijlange niet bij de winnende wagens gerekend. Maar we kenden niet de minste problemen en na onze tweede plaats van vorig jaar is dit toch wel de kroon op het werk van het hele team. Er was nogal wat volk meegereisd naar de Oostkantons zodat we achteraf nog een leuk feestje gebouwd hebben.”