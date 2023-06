Inschrijvingen A&D Omloop van Vlaanderen in Roeselare zijn geopend

Binnen drie maanden slaat het Kroon-Oil Belgian Rally Championship zijn tenten op in Roeselare. Tijd om de inschrijvingen te openen voor de 63ste editie van de A&D Omloop van Vlaanderen. Een editie die heel wat vernieuwingen ondergaat.

De Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen blijft vernieuwen. “Eerder verklapten we al dat de wedstrijd compacter wordt met de shakedown op donderdag. Ook geweten is dat er op vrijdag een volledig nieuwe proef, KP Zwevezele, op het programma staat. En er is nog meer. Slechts één proef is identiek aan 2022”, aldus media officer Ronny Vandezande.

“Niet alleen de wedstrijd ondergaat vernieuwingen. De deelnemers kunnen zich online inschrijven via een nieuwe handige inschrijvingstool. De link voor de inschrijvingen vind je terug op onze website www.omloopvanvlaanderen.be.”

Traditiegetrouw wordt bij het openen van de inschrijvingen de affiche gelanceerd. “Net zoals de vorige jaren wordt de band met de Stad Roeselare benadrukt. Zo staat dit jaar de Sint-Amandskerk op de achtergrond van de affiche. Deze affiches zullen beschikbaar zijn bij het TotalEnergies tankstation gelegen in de Meiboomlaan in Roeselare.”