“Ik zorg voor de praktische uitwerking van het niet-sportieve rallygedeelte”

Op haar visitekaartje staat ‘events & projects’, en in het reglement van de Ieperse rally zien we naast Vanessa Van Lierde ‘project leader’ staan. Maar welke lading dekt deze vlag? “Om het simpel uit te drukken, ik zorg voor de praktische uitwerking van het niet-sportieve gedeelte van de rally. Iets waar ik vroeger altijd heb van gedroomd en vorig jaar kreeg ik hiertoe de kans. Dit kan gaan van bijvoorbeeld alles voorzien voor de VIP-tent en zorgen dat alle geleverd en geplaatst wordt waar en zoals het moet, het voorzien van het nodige marketingmateriaal, de opbouw van de shop, dat de cateraar zijn weg vindt, de koelkasten in de tent aanvullen met de nodige drank. Maar ook afvalcontainers en toiletten bestellen, meubelen voorzien voor de ruimte waar het hoofdkwartier is voorzien tijdens de rallydagen, ervoor zorgen dat alles tijdig klaar staat voor het eindpodium, noem maar op. Mijn job bestaat er in om zeker veel te plannen. Een goede voorbereiding zorgt volgens mij toch altijd voor een pak minder problemen tijdens de wedstrijd.”

Meer dames actief

“En ongeacht je nu man of vrouw bent, ik denk dat je iedereen moet inzetten naar diens eigen talenten. Vrouwen hebben zeker hun plaats in het rallywereldje. Wanneer ik kijk naar deze rally, zie ik toch meer dames actief dan verwacht. In het organisatiecomité hebben we met Emilia Abel en Macarena del Sante twee mensen die meer dan het klappen van de zweep kennen. Maar tegelijk kunnen we ook Evelien Deschuytter vernoemen, die instaat voor de organisatie van het assistentiepark, Dorine Bouten, die samen met haar dochter Kathy Deknock instaat voor de kp Dikkebus, van opbouw, start, stop tot afbraak…”

“Misschien lijkt het voor de buitenwereld een mannenbastion, maar de vrouwen zijn zeker aanwezig op allerlei vlak, op basis van hun interesses en talenten. Ik ben wel best trots dat we dergelijk groot evenement kunnen organiseren met allemaal vtijwilligers, die gewoon het beste van zichzelf geven en echt gepassioneerd zijn.”