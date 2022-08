Ieperling Isi Lemahieu debuteert in Ardeca Ypres Rally: “Hopen volop punten te scoren”

Ieder jaar zijn er mensen die een stoute kinderdroom kunnen realiteit maken door te starten in de Ardeca Ypres Rally. Zo ook Isi Lemahieu, sinds begin dit seizoen in het co-pilotenzitje bij Michel Vandergeeten.

“De samenwerking is eigenlijk vreemd tot stand gekomen” reageert de Ieperse aannemer. “Vorig jaar debuteerde ik als co van Dirk Vermeersch in een Fiat 124 Spider. Dat was in Spa. Michel Vandergeeten is een goede vriend van Dirk, en toen de co van Michel dit seizoen moest forfait geven door professionele reden, viel al vlug mijn naam. En zo ging de bal aan het rollen”.

En het loopt zeker niet slecht, want door knappe resultaten in Bocholt en de rally van Wallonië staat Isi zelfs eerste in de tussenstand van het kampioenschap bij de copiloten. Ook door een eerdere deelname dit seizoen aan de zijde van Koen Verhaeghe (Ford Escort MKI) in de Haspengouw.

Het is wel jammer dat wij als nationale deelnemers op zondag niet meer rijden

Pure veldslag

“We hopen dan ook veel punten te kunnen scoren in onze klasse. De sterke M3’s nemen allemaal deel aan het WRC-gebeuren, terwijl wij ons inschreven in het nationaal gebeuren. Met onze Lancia Delta Integrale, een vierwielaangedreven wagen met 230 pk onder de motorkap, hopen we vooral te kunnen finishen, en wie weet een mooie sportieve strijd te kunnen uitvechten met Dirk Vermeersch, met Zonnebeeknaar Patrick Mylleville (Porsche) en met Rudi Dekimpe (Opel Kadett) uit Boezinge, die nog voor ons bedrijf heeft gewerkt. Door de hoge moeilijkheidsgraad, en wanneer de temperatuur richting 30 graden gaat, zou het wel eens een pure veldslag kunnen worden bij de Historics.”

“Michel heeft ervaring van vroeger, maar is met zijn 69 lentes niet meer van de jongsten en zijn laatste optreden in Ieper dateert van 1987, toen met een Toyota Corolla GT. We gaan proberen om onze nota’s zo goed mogelijk te verzorgen, en aanvallen zal sowieso uit den boze zijn. Het wordt zeker een heel avontuur. Anderzijds is het wel jammer dat wij als nationale deelnemers op zondag niet meer rijden en dus Kemmel aan onze neus zien voorbijgaan. Maar het wordt hoe dan ook leuk. Voor iemand die op een goede kilometer van de Grote Markt woont, zal het toch een serieuze adrenalinestoot geven wanneer we vrijdagmiddag van start gaan.” (DT)