Het einde van een rallytijdperk: Grote hervorming op komst in het Belgisch kampioenschap

Met de Ardeca Ypres Rally staat de zesde van de tien rally’s van het Belgisch kampioenschap op het programma. Een kampioenschap met tien wedstrijden dat door heel wat rijders niet geapprecieerd wordt. Volgend jaar staan heel wat veranderingen op het programma.

Ondanks het feit dat heel wat piloten niet te vinden waren voor een kampioenschap dat tien wedstrijden telt, bleven de federatie en de promotoren dit jaar vasthouden aan het bestaande stramien. Het is inderdaad niet leuk om aan een organisator te gaan vertellen dat zijn rally geen deel meer zal uitmaken van het Belgisch kampioenschap. De meeste rally’s worden immers georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers die de meeste van hun vrije tijd in die organisatie stoppen. Als die mensen te horen krijgen dat hun wedstrijd niet langer op de kalender van het Belgisch kampioenschap zal staan, is de kans groot dat ze de handdoek in de ring gooien en kunnen er enkele mooie rally’s voorgoed verdwijnen. Daarom werd er dit jaar gekozen voor een kalender van tien wedstrijden waarbij de beste zeven resultaten ingebracht mogen worden.

Dit jaar wordt iedere rally beoordeeld door de promotoren en krijgt elke rally een rapport. Aan de hand van dit rapport zal er dan naar 2023 toe beslist worden wie er deel zal uitmaken van welk kampioenschap.

Voor het seizoen 2023 komt er dan eindelijk de grote hervorming van het Belgisch kampioenschap. Op de kalender van het BRC 2023 zullen er veertien rally’s staan die allemaal meetellen voor de Belgian Rally Cup. Van die veertien wedstrijden zijn er zes die samen het Belgian Rally Championship zullen vormen. Dit wordt het werkelijke kampioenschap terwijl de Belgian Rally Cup een kampioenschap tweede klasse wordt.

Geen hoerageroep

De piloten mogen zeven resultaten inbrengen waarvan er minimum vijf uit de zes manches van het Belgian Rally Championship moeten komen. Om aan een totaal van zeven resultaten te komen, kunnen de verschillende teams nog twee resultaten inbrengen uit de Belgian Rally Cup.

Voor de organisatoren van de rally’s worden het spannende maanden

Het grote voordeel voor de piloten is dat het uiteraard gemakkelijker zal zijn om hun budget rond te krijgen. Daarenboven zullen de tenoren van het kampioenschap minder de kans hebben om elkaar te ontlopen en kunnen ze van de onderlinge confrontaties alleen maar beter worden. Van West-Vlaamse zijde verwachten we niet meteen hoerageroep. Het is al jaren een feit dat de West-Vlaamse R5 piloten niet wakker liggen van het Belgisch kampioenschap. De karikatuur van een hardwerkende zelfstandige die als uitlaatklep enkele rally’s rijdt in eigen streek zal volgend jaar blijven bestaan en we zien dus niet in dat onze betere piloten (zoals Vanneste, Debackere en Casiers) plots hun geweer van schouder zouden veranderen. Van Waalse zijde waren er wel meteen reacties te noteren. Adrien Fernémont, tweevoudig kampioen, vindt een kalender van zeven rally’s ideaal terwijl Grégoire Munster een kalender met acht rally’s verkiest: vier wedstrijden in Vlaanderen en vier in Wallonië. Het jonge talent Gino Bux vindt het een goed idee om minder rally’s in het kampioenschap op te nemen om zo meer rechtstreekse confrontaties te hebben tussen de verschillende toppers.

Voor de organisatoren van de verschillende rally’s worden het dus spannende maanden. Met een Belgian Rally Championship van zes wedstrijden betekent dat concreet dat er vier rally’s terugvallen op de Belgian Rally Cup en dat is toch wel een degradatie. De andere zijde van de medaille is dat er plaats is voor vier rally’s die naar de Belgian Rally Cup promoveren.

Nu al zekerheden

Zonder vooruit te lopen op de feiten kunnen we nu al stellen dat de Ardeca Ypres Rally van Alain Penasse en de South Belgian Rally en Spa Rally van Christian Jupsin zekerheden zijn in het nieuwe kampioenschap. Beide heren zijn immers ook de promotoren van het Belgisch kampioenschap rally. De Condroz Rally van Etienne Massillon is een vierde zekerheid want hij is Rally Manager bij de federatie. Daardoor komen er nog twee plaatsen vrij voor de andere rally’s. Het wordt dus drummen voor de Haspengouwrally, de TAC Rally, de Rallye de Wallonie, de Sezoensrally, de Omloop van Vlaanderen en East Belgian Rally.

Als je weet dat uitstraling een zeer belangrijke factor is voor de promotoren, dan wordt het niet moeilijk om te voorspellen wie er volgend jaar op een lager niveau zal organiseren.