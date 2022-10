Gunther Monnens volgt zichzelf op in Hemicuda Rally in Koekelare

Gunther Monnens heeft voor de tweede opeenvolgende keer de Hemicuda Rally in Koekelare gewonnen. De Porsche-rijder pakte in de slotfase de leiding nadat ‘Mister Hemicuda’ Andy Lefevere met pech af te rekenen kreeg.

De Hemicuda Rally begon voor het eerst al op zaterdagavond met twee nieuwe proeven in Middelkerke. Zevenvoudig winnaar Andy Lefevere (Porsche 997 GT3) haalde meteen verschroeiend uit, want dichtste achtervolgers Pieterjanmichiel Cracco (Hyundai i20 Rally2) en Gunther Monnens (Porsche 997 GT3) werden meteen op respectievelijk 11 en 17 seconden gezet. Tijdens het zondaggedeelte kon de Stadenaar zijn bonus al snel uitbreiden tot een dikke halve minuut, tot de gaskabel op zijn Porsche de geest gaf bij het begin van de slotronde.

Gunther Monnens nam het commando over en reed met corijder Thijs Ozeel naar zijn tweede opeenvolgende zege in Koekelare. “Vanmorgen maakten we een verkeerde bandenkeuze”, vertelde de Limburger.

“Andy had daarna direct een kloof van twintig seconden geslagen en dat krijg je niet meer dichtgereden. We zijn er op blijven jagen en onze tijden kwamen dicht, maar jammer genoeg voor de strijd kende hij pech. Daarna hebben we de wedstrijd gecontroleerd om zeker geen fouten meer te maken.”

Lietaer Historic-winnaar

Pieterjanmichiel Cracco, die parcourskennis en een hoge topsnelheid mankeerde om de Porsches te bedreigen, strandde als tweede op een halve minuut van de winnaar. Kurt Boone (Mitsubishi Lancer Evo X R4) sloot zijn knap seizoen af met een derde plek op 53”. Paul Lietaer (Opel Ascona 400), andermaal winnaar bij de Historics, werd vierde op ruim twee minuten na een secondenstrijd met thuisrijder Chris Vandamme (Alpine A110).

Vandamme hield op zijn beurt nipt Bert Coene (Ford Fiesta Rally2) en Stefaan Prinzie (Alpine A110) achter zich in de strijd om de vijfde plek. Thierry Dekoninck (Mitsubishi Lancer Evo X), Tobi Vandenberghe (BMW M3) en Nick Toorré, tweede bij de Historics met zijn Ford Sierra Cosworth, maakten de top tien rond.

Net buiten de top tien reed Stijn Sonneville (Citroën C2 R2 Max) opnieuw naar de winst bij de voorwielaangedreven wagens. Na de late opgave van Stefaan Tjoens (Renault Mégane) ging de overwinning bij de standaardwagens naar thuisrijder Michael Lynneel (Renault Clio) voor Jeffrey Decock (Honda Integra) en Leander Sintubin (Citroën Saxo).

(JDH/ Foto DM)