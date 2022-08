Gilles Pyck vertrekt als favoriet in Rally4 en het Junior BRC: “De Clio Rally4 ligt me erg goed”

Bij zijn eerdere deelnames in Ieper gooide Gilles Pyck steeds hoge ogen en ook dit jaar wordt hij één van de streekrijders om in de gaten te houden. De Poperingenaar mikt op een derde opeenvolgende zege in het Junior BRC. Het zou hem goed op weg helpen om eindelijk die felbegeerde titel te pakken.

Na zijn eindzege in de Renault Clio Trophy vorig jaar verdedigt Gilles Pyck dit jaar de kleuren van Renault België-Luxemburg in een officiële Clio Rally4. “We rijden dit jaar in totaal zes BK-rally’s met Renault”, zegt Pyck, die in de TAC Rally en de Rallye de Wallonie al meteen twee zeges bij de Juniors pakte. “Ik heb me vlot kunnen aanpassen aan de nieuwe wagen, die me erg goed ligt. De auto is in grote lijnen dezelfde als die van vorig jaar, maar wel met meer pk, betere remmen en vooral veel meer koppel in lage toeren. We hadden direct vertrouwen in Tielt en hadden dat daarna ook meteen in Wallonië, waar we schrokken van de grote voorsprong die we verzamelden op Tom Rensonnet. Jammer genoeg ging hij daar zwaar van de baan.”

De wagen heeft meer pk, betere remmen en vooral veel meer koppel in lage toeren

Pyck en copiloot Emile Mourisse staan momenteel nog even op achtervolgen in het Junior BRC. “Het zwaartepunt van ons seizoen valt pas in het najaar, want na Ieper rijden we nog de Omloop van Vlaanderen, East Belgian Rally en Condroz Rally. Misschien volgt ook nog de Spa Rally als dat nodig blijkt voor het kampioenschap. Dit is het laatste jaar dat we nog kunnen meedoen bij de Juniors en na twee vice-titels hopen we om dit jaar toch een keer kampioen te worden. Het belooft zeker nog spannend te worden. Het voordeel is dat we nog een resultaat meer kunnen inbrengen dan onze directe concurrenten, Tom Rensonnet en Jonas Dewilde. Al kunnen we zeker ook pech kennen, dus mogen we daar we niet te veel aan denken.”

Winst primeert

Rensonnet en Dewilde worden ook in Ieper zijn grootste concurrenten in het Junior BRC en klasse Rally4. “We gaan ons best doen om de strijd aan te gaan en de zege in Ieper mee naar huis te nemen. Ik hoop dat Rensonnet weer op niveau komt na zijn crash en vooraf wat kan rijden om terug vertrouwen op te doen. Uit ervaring weet ik dat zo’n sortie toch wel even in je achterhoofd blijft zitten. Ook naar Jonas Dewilde ben ik benieuwd, want hij heeft de laatste tijd toch heel veel progressie gemaakt. En het klopt dat er in Rally4 jammer genoeg weinig buitenlandse inbreng is dit keer, maar misschien vinden we nog speelkameraden in andere klassen. We proberen ook om algemeen zo hoog mogelijk te eindigen. Uiteraard primeert de winst in het Junior BRC en Rally4”, besluit Pyck.