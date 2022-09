Gezellige sfeer tijdens shakedown Omloop van Vlaanderen in Slypskapelle

De 62ste Omloop van Vlaanderen, de zesde manche van het BRC, is woensdag uit de startblokken geschoten met de shakedown in Slypskapelle. Er heerste een gezellige drukte in de dorpskern waar de toeschouwers konden kennismaken met de wagens en teams. Een kleine 50 deelnemers namen deel en zochten naar een goede afstelling voor komend weekend.

Naar goede gewoonte kregen de deelnemers in ‘Slyps’ woensdag de kans om deel te nemen aan de generale repetitie, de shakedown. De sfeer in Slyps borrelde al kort na de middag op en bereikte een hoogtepunt tijdens deze laatste grote test. Heel wat toeschouwers zakten af naar Slyps, maar ook de lokale inwoners genoten mee. Tal van verenigingen zorgden voor een warm welkom en een gezellige sfeer.

Ongeveer de helft van de ingeschreven teams voor de Omloop van Vlaanderen kwam opdagen. De topteams kregen vanaf 14 uur de kans om warm te draaien. Vanaf 18 uur kreeg iedereen de mogelijkheid om te zoeken naar een goede ‘set-up’.

Onder meer Pieter-Jan Michiel Cracco, Vincent Verschueren en Gino Bux namen deel, maar ook leider in JBRC Jonas Dewilde en topfavoriet bij de BRC Masters Bert Coene zochten naar een goed gevoel.

Mooi initiatief

“We zijn verheugd om terug te gast te zijn in Slypskapelle”, aldus Yves Olivier. “We kregen een goede doorsnee van wat we dit weekend mogen verwachten. Heel wat toppers en internationale teams namen de kans met beide handen om zich optimaal voor te bereiden. Ook regionale deelnemers, die uiteraard even belangrijk zijn voor ons, meldden zich aan voor de shakedown en gebruikten het evenement om een praatje te slaan met de supporters. Voor de organisatie is dit een goede manier om zich klaar te stomen voor de rally en laatste puntjes op de i te zetten, onder meer op vlak van communicatie en veiligheid.”

Ook de deelnemers waren verheugd met de shakedown. “Deze shakedown is toch wel nodig en een mooi initiatief van de organisatie, ook al is het heel kort na de Ypres Rally. Het is dezelfde streek, maar het profiel is toch anders. Er wordt veel minder gesneden en het asfalt is gladder. Bovendien kunnen we hier anticiperen op het aangekondigde regenweer. We testen verschillende dingen uit om maximaal voorbereid te zijn”, aldus Vincent Verschueren, winnaar in 2017 en oud-kampioen van België. “De Omloop leunt dichter aan bij Staden, waar we dicht bij de tijden van Stéphane Lefebvre bleven. De ambities zijn dus duidelijk.”