Franse duo Lefebvre-Malfoy leidt na eerste dag Omloop van Vlaanderen

Vrijdagavond werd de Omloop van Vlaanderen op gang geschoten met vijf klassementsproeven. Die geven al een voorsmaak van wat we zaterdag mogen verwachten. Zoals verwacht leidt het Franse duo Lefebvre-Malfoy in hun Citroën C3 Rallye2.

Met een voorsprong van net geen elf seconden op het Oost-Vlaamse West-Vlaamse duo Verschueren-Cuvelier is de buit uiteraard nog niet binnen maar het heeft wel aan dat Lefebvre niet toevallig aan de leiding staat in het Belgisch kampioenschap en dat hij in Roeselare de titel voor het grijpen heeft.

Na dit duo zagen we een spannende strijd tussen de verschillende R5 wagens voor de resterende podiumplaats. De jonge belofte uit de Oost-kantons, Gino Bux is voorlopig derde voor Maxime Potty en Niels Reynvoet terwijl Pieter-Jan Michiel Cracco als zesde net geen minuut achterstand telt.

Na dit R5 geweld volgt Andy Lefevere met zijn imposante Porsche 997 GT3 op de zevende plaats en dit ondanks een lekke band op de tweede klassementsproef.

Defecte turbo

In de historic wedstrijd moest favoriet Stefaan Stouf al op de eerste snelheidsrit aan de kant met een defecte turbo en zo kwam Pieter-Jan Maeyaert aan de leiding. Zijn naaste concurrent en merkgenoot Danny Kerckhof volgt op een minuut.

Bij de Junioren is het razend spannend. Gilles Pyck heeft slechts drie seconden voorsprong op de Duitser Griebel terwijl de Luxemburger Wagner op elf seconden volgt.

Zaterdag volgt echter de hoofdschotel want dan krijgen de deelnemers veertien klassementsproeven voorgeschoteld die goed zijn voor 143 kilometer tegen de klok. De start is voorzien om 8 uur en de uiteindelijke winnaar wordt omstreeks 19.30 uur op het podium verwacht.

(FM)