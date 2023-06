Favorieten blikken vooruit op Ypres Rally: “Met de nieuwe Skoda dichter bij de top komen”

Aan de vooravond van de Ardeca Ypres Rally, die donderdagavond van start gaat met de kwalificatierit en shakedown in Nieuwkerke, blikten enkele favorieten al even vooruit op de wedstrijd.

De deelnemerslijst wordt aangevoerd door de Fransman Stéphane Lefebvre, regerend Belgisch kampioen en vorig jaar nog WRC2-winnaar in Ieper. “We hebben dit jaar nog maar twee wedstrijden in een Rally2 gereden, dus ons ritme is niet hetzelfde als vorig jaar”, zegt de Nordist. “Het is voordeel is dat we Ieper al wat kennen, net als de wagen en het team. Met DG Sport hebben we de C3 vorig jaar aangepast aan de Belgische proeven. Dat we hier op Michelins rijden komt omdat we van hen belangrijke steun krijgen hier. Zonder hen konden we niet starten, maar daarvoor moesten we ons wel inschrijven in het Brits kampioenschap.”

Eén van zijn belangrijkste uitdagers wordt de Brit Chris Ingram, die al in 2004 zijn eerste Ieper reed als 19-jarige. “Vorig jaar reed ik hier voor eerst met een 4×4 en kon ik toch al enkele besttijden rijden”, zegt de VW-rijder. “We hebben toch nog wat werk met de wagen. Ik ben blij dat we donderdagavond nog hebben om nog enkele dingen uit te proberen. Ik hou echt van deze rally en hoop hem op een dag ooit te winnen. Je weet nooit wat er vooraan gebeurt. Op Stéphane en Adrien (Fourmaux, nvdr.) ligt meer druk, voor hen is winnen echt van moeten.”

Ritme

Freddy Loix gaat als één van de outsiders voor het podium van start. “Ik was wel blij met de tijden in Wervik”, zegt Loix, die de VAS-wedstrijd gebruikte om opnieuw wat ritme op te doen. “Maandag hebben we dan een goede testdag gehad met de nieuwe Fabia. Ik was wel onder in de indruk, maar tussen een test en een klassementsproef is wel nog een verschil. Of dat de ambitie wijzigt? We zien wel welk ritme we kunnen rijden, maar in de laatste wedstrijden kwamen we toch telkens in het ritme. De nieuwe Skoda moet zeker helpen om dichter bij de top te komen.”

Van West-Vlaamse zijde is het vooral uitkijken naar Davy Vanneste, die van start gaat met een VW Polo Rally2. “De Rally van de Monteberg ging goed, maar in Wervik bleek dat er toch nog wat werk aan de winkel was”, zegt de Menenaar. “Zaterdag hebben we nog een goede test gehad en op het einde kregen we toch nog een goed gevoel in de auto te pakken. Het vertrouwen is er nu.”

Lange proef

Paul Lietaer gaat opnieuw van start bij de Historics, waar hij mikt op een tiende zege. “Natuurlijk willen we winnen, maar de wedstrijd moet altijd eerst gereden worden”, zegt ‘de Snor’. “Met 220 km is het toch een lange proef voor de Historics. We zijn goed voorbereid in elk geval. De concurrenten zijn niet meer talrijk als vroeger, maar Stouf, Maeyaert en Merlevede zijn toch ook snel. De beste aanpak om te winnen in Ieper? Meteen bij de pinken zijn, een voorsprong proberen uitbouwen en dan controleren, want het is een lange wedstrijd met veel valstrikken.”

Benoit Verlinde, die zorgt voor het BK-debuut met de nieuwe Renault Clio Rally3, is één van de jongeren om naar uit te kijken. “We hebben de maandag de wagen aan de tand kunnen voelen en die is echt indrukwekkend”, zegt de Ardooienaar. “Met de Rally4 moeten we nog steeds zoeken naar het vertrouwen en we hebben nog kilometers nodig. Met de Rally3 had ik na tien kilometer al meteen een klik, waardoor we met vertrouwen kunnen starten. In Rally3 wordt Patrick Snijers een waardige concurrent. Als we ons met hem kunnen meten, zullen we het zeker niet slecht doen.”