Favorieten Andy Lefevere en Marc Noppe winnen Rally van Staden

De Rally van Staden is traditioneel de eerste wedstrijd na de zomerrecessie en ook dit jaar gebruikten heel wat piloten deze rally als ultieme voorbereiding voor de Omloop van Vlaanderen. Andy Lefevere en Marc Noppe werden vooraf getipt als kandidaat-winnaars en lieten zich niet verrassen door de wisselende weersomstandigheden om met grote voorsprong te winnen.

De favorieten konden de eerste klassementsproef in Staden nog op een droog wegdek afwerken, maar vanaf de tweede snelheidsrit, Oostnieuwkerke, kregen ze te maken met een verraderlijk parcours. Er waren enkele kilometers droog wegdek, die gevolgd werden door een paar kilometers nat wegdek om vervolgens op een opnieuw droog parcours hun proef af te werken. In dergelijke omstandigheden was de bandenkeuze erg belangrijk en verkozen de toppers om de aanvalsklok niet te luiden, maar een strak tempo te rijden.

Viervoudig winnaar Andy Lefevere schreef de eerste vijf proeven op zijn naam om daarna de wedstrijd te controleren en verschillende dingen te testen op de VW Polo die hij voor het eerst bestuurde en binnen enkele weken ook aan de start brengt van de Omloop van Vlaanderen.

Foutloze rally

Maar ook de andere podiumkandidaten waren op de afspraak. De Limburgse Porsche-piloot Gunther Monnens werd voor het eerst genavigeerd door Stijn Beernaert uit Esen en ondanks het feit dat hij met zijn Porsche alleen over achterwielaandrijving beschikte, liet hij zich niet verrassen door het wisselvallig weer en reed hij een foutloze rally die resulteerde in een prachtige tweede plaats. De derde podiumkandidaat Chris van Woensel – genavigeerd door Stadenaar Rik Snaet – had wel enkele mechanische problemen met zijn pas gebouwde Mitsubishi Lancer WRC05, maar dat belette hem niet om twee snelste tijden te realiseren en toch knap derde algemeen te worden.

De strijd om de vierde plaats werd er één tussen Oost-Vlaming Pieter Tsjoen en de Nederlander Jasper Van Den Heuvel. Pieter Tsjoen wou de nieuw aangeschafte Renault Clio R3 testen en ondertussen zijn dochter ook een plezier doen door haar de nota’s te laten lezen, terwijl Jasper Van Den Heuvel eveneens een wagen kwam testen. Tsjoen profiteerde optimaal van de wisselende weersomstandigheden om knap vierde te worden, terwijl Van Den Heuvel geen risico’s nam en tevreden was met de vijfde plaats.

Jeoffrey Lerminez werd zesde algemeen nadat hij drie omlopen worstelde met de juiste bandenkeuze en tijdens de laatste omloop nog een pak tijd verloor door een losgekomen sensor van de gasklep.

De zevende plaats was voor Chris Vandamme die iedere rally progressie maakt met zijn Alpine A110 en dit jaar in elke regionale rally goed is voor een top 10-plaats.

Historics

Paul Lietaer won uiteraard bij de Historics en dit ondanks het feit dat hij ditmaal met de Opel Manta 400 aan de start stond en hij meer dan een minuut verloor toen de remklauw rechts achter begon te lekken. Lietaer bleef toch nog Nick Toorré voor die met zijn Ford Sierra Cosworth geen bondgenoot vond in de regenbuien.

De top 10 werd volgemaakt door Kurt Braeckevelt die zijn BMW M3 kwam afstellen in functie van de volgende rally voor de M-Cup, de Omloop van Vlaanderen. De garagehouder uit Oostrozebeke had lange tijd uitzicht op de top 5, maar moest in de regen gas terug nemen. Hij was wel de snelste BMW-piloot van de 19 Duitse bolides die aan de start stonden.

De uitslag : 1. Lefevere-Noppe (VW Polo R5), 2. Monnens-Beernaert (Porsche 997 GT3), 3. Van Woensel-Snaet (Mitsubishi Lancer WRC), 4. Tsjoen-Tsjoen (Renault Clio R3), 5. Van Den Heuvel-Van Den Heuvel (Mitsubishi Lancer Evo X), 6. Lerminez-Markey (Ford Fiesta R5), 7. Vandamme-Declerck (Alpine A110), 8. Lietaer-Knockaert (Opel Manta 400), 9. Toorré-Verschoore (Ford Sierra Cosworth), 10. Braeckervelt-Derock (BMW M3).