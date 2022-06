Favoriet Davy Vanneste wint nu ook 12 uren van Wervik

Davy Vanneste heeft de 46ste editie van de 12 Uren van Wervik gewonnen. De garagehouder uit Menen reed van start tot finish aan de leiding en behaalde, na de Monteberg Rally, zijn tweede zege op rij.

Al na de eerste klassementsproef kregen we een goed idee hoe het wedstrijdbeeld er zou gaan uitzien. Davy Vanneste was vier seconden sneller dan Jos Verstappen, terwijl de historic wagens van Paul Lietaer en Bjorn Syx in de clinch waren met Victorien Heuninck voor de resterende podiumplaats.

Ondanks een achterstand van twintig seconden na de eerste omloop, gaf Jos Verstappen zich niet gewonnen. Hij maakte wat van zijn achterstand goed, maar ging tijdens de vijfde snelheidsrit hard van de baan en moest de strijd staken. Na de tweede ronde was de wedstrijd eigenlijk al gereden en kon alleen nog pech Vanneste van de zege houden.

Uitkijken naar Ieper

“We waren niet zo goed gestart, want het rempedaal voelde te zacht aan”, zegt Vanneste. “Door onder andere de remklauwen te vervangen werd dit euvel opgelost. Na het ongeval van Jos Verstappen was onze voorsprong groot genoeg om dingen uit te proberen in het vooruitzicht van de Ieperse rally. Zo hebben we de remmen, de ophanging en de differentiëlen anders afgesteld om tot betere resultaten te komen. Onze tweede rally van het seizoen is meteen goed voor de tweede zege op rij, zodat we nu hoopvol uitkijken naar de rally in Ieper.”

Nadat Verstappen de tweede plaats uit handen had gegeven, was het enkele proeven later de beurt aan Victorien Heuninck. De piloot uit Wervicq-Sud was gewoontegetrouw zeer snel met zijn Mitsubishi Evo IX, maar moest de handdoek gooien toen een aandrijfas brak. Zo kregen we een mooie strijd voor de tweede plaats tussen de historic wagens van Bjorn Syx en Paul Lietaer. Het was uiteindelijk Bjorn Syx die met zijn BMW M3 foutloos bleef en tweede werd.

“De eerste proef in Geluwe lag me goed en we zijn meteen vol in de aanval gegaan. Tijdens de derde omloop waren we zelfs sneller dan alle moderne wagens”, zegt Syx. “Dit knappe resultaat is hoopgevend voor onze volgende afspraak: de rally van Ieper.”

Paul Lietaer

Paul Lietaer moest dus vrede nemen met de derde plaats, hoewel de Opel Ascona nu uitgerust was met een betere vering.

Stefaan Prinzie viel net naast het podium, maar won wel de GT categorie. “We hadden een valse start doordat we tijdens de eerste rit geen power hadden, maar daarna reden we een foutloze rally, hoewel we een zeer korte voorbereiding hadden: deze rally stond eigenlijk niet ingepland.”

Terwijl de Porsches van Chris Debyser en Tuur Vanden Abeele in de zevende klassementsproef aan de kant moesten met mechanische problemen, kwamen de voorwielaangedreven wagens van de nieuwste generatie steeds meer op het voorplan. De jonge Jonas Dewilde uit Staden leverde strijd met Steven Dolfen om de vijfde plaats en haalde het uiteindelijk. “Dit was de ideale voorbereiding op Ieper. We hebben onze bochtensnelheid geleidelijk kunnen verhogen en dat loonde. Nu moet ik nog agressiever leren remmen om helemaal top te zijn. We staan aan de leiding in het Belgisch Junior kampioenschap en die plaats willen we in Ieper met hand en tand verdedigen.”