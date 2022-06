Etienne Verbeke en Hervé Boussery met Skoda Fabia R5 in Ardeca Ypres Rally: “Finishen is een overwinning op zich”

Na een geslaagd debuut met een Skoda Fabia R5 vorig seizoen mikken Etienne Verbeke en Hervé Boussery dit jaar een trede hoger. Met een deelname aan de Ardeca Ypres Rally in het WRC wil het duo een droom in vervulling zien gaan.

Etienne Verbeke had slechts één wedstrijd bij de Historics in de benen toen hij vorig jaar besloot om twee wedstrijden te rijden met een heuse Skoda Fabia R5. “Vooraf hadden we ook wel twijfels of dat wel verantwoord was, maar we hebben onze keuze zeker niet beklaagd“, zegt de 36-jarige Ploegsteertenaar. “Fréderic Miclotte, teameigenaar van tuner SXM, had me heel wat nuttige tips gegeven toen hij even meereed op de shakedown voor de Rally van de Monteberg. Zoals hij had voorspeld, bleek het inderdaad een vrij makkelijke wagen. Zelf waren we ook aangenaam verrast door de chrono’s die we konden rijden. Door o.a. een lekke band was het eindresultaat er wel niet altijd, maar het was wel hoopgevend dat we konden wedijveren met namen als Bert Coene.”

Na twee regionale VAS-wedstrijden in 2021 staat dit jaar de Ypres Rally op het programma. Als het budget dat toelaat volgt een week eerder nog de Rally van Staden als voorbereidingswedstrijd. “Ieper rijden is een droom die we al lang koesteren. Tijdens de shakedown over de markt in Nieuwkerke rijden, op amper vier kilometer van mijn deur, dat moet fantastisch zijn. Zeker nu de Ypres Rally meetelt voor het WK wilden we onze kans grijpen. De wedstrijd trekt ook niet meer naar de Ardennen zoals vorig jaar, anders hadden we wellicht gepast. Met een R5-wagen moeten we verplicht in de FIA-wedstrijd rijden, wat het door de kilometers en reglementering natuurlijk een dure wedstrijd maakt. Banden en benzine moeten verplicht via het WRC worden aangekocht. Dat maakt natuurlijk een verschil tegenover een VAS-rally, waar we bijvoorbeeld met occasiebanden reden. In elk geval willen we in Ieper onze eigen koers rijden zonder naar iemand specifiek in het klassement te kijken. Finishen is voor ons een overwinning op zich.”

Foute Rally Party

Om het budget rond te krijgen organiseren het team de ‘Foute Rally Party’ op vrijdag 24 juni in de loods van corijder Hervé in Voormezele. “Dit is normaal het traditionele rallyweekend in Ieper, dat nu volledig rallyloos is. We mikken met onze fuif op alle leeftijden. DJ Pieters is trouwens één van de mecaniciens bij SXM, het team waar we onze wagen huren”, aldus Verbeke. (JDH)