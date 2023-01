Erik Qvick is tweede Belg in de Dakar Classic: “Een ervaring om nooit te vergeten”

Oostendenaar Erik Qvick heeft er zijn eerste Dakar Classic opzitten, met een knappe zevende plaats algemeen. De Dakar Classic is woestijnrace van de westkust van Saoedi-Arabië naar de oostkust. De meer dan 80 deelnemers reden gelijktijdig en op hetzelfde parcours als zij die de befaamde Dakar Rally deden.

Erik Qvick reed samen met Jean-Marie Lurquin, in functie en om een snelle service te bieden voor het team Dirk Van Rompuy en Chris Goris. “Als het bij hen mis zou gaan moest ik als mekanieker het probleem proberen op te lossen. De eerste dag hadden ze twee keer een lekke band. Ze hadden de wielen gedemonteerd, maar de auto was van de krik gevallen. Ik heb dat dan opgelost”, doet Erik zijn verhaal nadat hij woensdagmorgen in de vroege uurtjes terug thuis kwam.

Beide Belgische duo’s reden voor VR Racing met twee identieke Toyota’s HDJ 80. Qvick-Lurquin finishte als tweede Belgische combinatie op de zevende plaats, na hun teamgenoten Van Rompuy-Goris. De zege ging naar Lidia Ruba uit het Spaanse Zaragoza samen met haar echtgenoot Juan Morera.

Navigatie

Erik Qvick, oprichter van Qvick Motors in Gistel met zetel in Oostende, is bekend als tuner en racer, Lurquin stond in het verleden als navigator meerdere malen op het podium in de Dakar. Samen gebruikten ze in de woestijn hun verstand en navigatie-ervaring om zelfs een regelmatigheidsproef te winnen.

“In het begin stonden we in de top vijf. Dat hadden we zeker niet verwacht. Uiteindelijk kunnen we met die zevende plaats algemeen heel tevreden zijn. Net na Dirk en Chris. Een droomscenario”, vindt Erik. “We konden bijna telkens net na hen starten. Er was ook wat geluk bij gemoeid. Bij een lekke band bijvoorbeeld is er een kans dat je nooit meer in de top tien geraakt. En dat hebben wij niet gehad.”

Jokers

De Dakar Classic is alleen bestemd voor auto’s van voor het jaar 2000. In tegenstelling tot de gewone Dakar Rally, waar coureurs op hun snelheid worden afgerekend, gaat het bij de Dakar Classic om wie het meest constant een gemiddelde snelheid kan rijden.

“Tijdens de tweede week van de race waren de omstandigheden anders en zijn we er ook achter gekomen dat ons kalibratiegetal niet goed functioneerde. In de wagen zit er bepaalde apparatuur waarmee je afstand, tijd, snelheid, de gemiddeldes kunt uitrekenen. Dat kalibratiegetal was niet meer zoals het moest. We reden dus altijd zogezegd te snel en we hebben dat pas later ontdekt toen er geen jokers meer voor ons werden afgetrokken en we hiervoor te rade gingen bij de organisatie.”

Jacky Ickx

VR Racing trok opnieuw naar de Dakar met assistentie van het vermaarde TH Trucks Team en met twee wagens van de Belgen. Er werden ook voorbereidende wedstrijden gereden waarvan Erik Qvick er een won in Navarra. Na de proloog op 31 december stonden op nieuwjaarsdag de wagens klaar voor hun avontuur van 15 dagen, met halfweg een rustdag bij een afstand van net geen 7.000 kilometer.

Qvick had er zelfs een ontmoeting met de legende Jacky Ickx. “Je kan je niet voorstellen om welke grote organisatie dit gaat. Wat je allemaal meemaakt. Het is een ervaring om nooit te vergeten. Bergen, rotsen, zandduinen, woestijn. Gewoon fantastisch. Het is moeilijk te zeggen of ik het nog eens zal doen. Ik kreeg die kans via Dirk Van Rompuy. Doet hij dat volgend jaar opnieuw, dan ga ik misschien mee. Maar dat is nog geen zekerheid”, besluit Erik Qvick die straks aan de preparatie begint van drie auto’s voor deelname aan het historisch kampioenschap circuit waarin hij zelf een wagen bestuurd en dit vanaf begin mei in Hockenheim. (ACR)