Eric Robeir rijdt voor de 28ste keer met de safetywagen tijdens Ieperse rally

Ieperling Eric Robeir is een fervent rallyfan die tijdens tijdens de Ypres Rally (van 18 tot 21 augustus) voor de 28ste keer met de safetywagen de veiligheid op de klassementsproeven mag controleren.

De mooiste rallyherinneringen heeft Eric aan de Rally Invitation Club (RIC). “Die werd opgericht onder impuls van Jos Vanhaute waarbij het concept bestond uit rallypiloten een slaap- en serviceplaats bezorgen bij particulieren. We hebben bijna alle Europese nationaliteiten over de vloer gehad. Dat was pas het echte Europa en voelde als een grote familie. Er zijn daar heel mooie internationale vriendschappen uit gegroeid die nu nog bestaan. In die tijd reden we ook rond achterop de motor en filmden we met een ploegje vrienden videobeelden van de klassementsproeven. In de laatste nacht maakten we daar dan een videomontage van die we meegaven aan de rallypiloten die lid waren van de RIC. Een helse klus, maar het lukte ons telkens.”

Veiligheid primeert

Ondertussen is alles geprofessionaliseerd en moeten ze niet meer rondcrossen om ook nog interviews op te nemen, die in de montage verwerkt werden. “Door alles te professionaliseren is de ziel wel een beetje uit de rally verdwenen. De rallyradio, die live werd gemaakt in een tent op de Grote Markt, was daar ook zo’n voorbeeld van. Het enige waarvoor de professionalisering niet nadelig was, is de veiligheid. Er zitten dan wel geen profs in veiligheidswagens, maar de aanpak is wel professioneel. Dat is ook Michele Mouton, sportief veiligheidsdirecteur bij de Federation Internationale de l’Automobile, niet ontgaan in 2021.”

Technisch parcours

Van haar kregen de Ieperse veiligheidswagens (safety car, dan de 000, dan de 00 en uiteindelijk de 0) die voorafgaan aan de rally een goed verslag. En toch kan het nog beter volgens Eric. “De organisatie kan niet anders dan het midden houden tussen wat haalbaar is en wat niet kan. Je kan het parcours nog zo veilig maken, als de toeschouwers zelf niet inzien dat ze best een betere plaats kiezen, dan helpt dit niets. Een rally organiseren, kost enorm veel geld en dan worden er al eens keuzes gemaakt die mij niet meteen bevallen. Ik wil altijd het onderste uit de kan, zeker op vlak van veiligheid. Na 1995 heb ik mezelf dat beloofd (op 23 juni 1995 was er een dodelijk ongeval in Boezinge, waarbij een tienjarig kind om het leven kwam, red.). Ik word alleen niet altijd gevolgd in de suggesties die ik doe. Jammer en toch begrijpelijk. Je moet het kunnen blijven organiseren natuurlijk. Compromissen – typisch Belgisch – horen daar dus bij. Ieper is een heel technisch en snel parcours, waarbij je nagenoeg geen uitwijkzone hebt. Wie een stuurfout maakt, belandt in de gracht of gaat overkop. Je hebt twee manieren om iets te organiseren: goed of niet. Een veilige tussenweg is er niet. Maar dat kunnen wij niet alleen. Dat kan enkel met de goodwill van het aanwezige publiek.”

Ideale kijkplek

Hoe Eric in de safety-wagen terecht is gekomen, weet hij nog heel goed. “Hans De Keyser (voormalig uitbater VW-garage, red.) kreeg als sponsor van de R.I.C. een aanbod van de toenmalige rally-organisatie en vroeg of ik copiloot wilde zijn. Vanaf 2000 werd ik dan piloot van die SC-wagen, samen met legerbuddy Koen Van der Haegen, die mij voorheen al overal met de motor naartoe bracht om te filmen. Twee maanden geleden hebben we al de parcours verkend. Vroeger deden we dat drie keer, maar nu hebben we aan één à twee keer genoeg. We kennen de regio ondertussen op ons duimpje. Deze keer krijgen we een topwagen van Garage Hyundai Gamme ter beschikking. Het wordt een i20 N of een Tuscon, spannend! Als toeschouwer zou ik zelf ergens in de hoogte gaan kijken: Westouter, Kemmel of Dikkebus lijken daarvoor ideaal. Je ziet de wagens van ver afkomen en je kunt ze lang volgen bij het wegrijden, maar zelf zal ik weer niets gezien hebben. Geniet van deze fantastische sport, maar doe het veilig!”