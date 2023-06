Enzo Ide uit Wingene is na Noorwegen alleen leider in EK Rallycross

Enzo Ide uit Zwevezele behaalde vorig jaar brons in het RX1 of het Europese rallycrosskampioenschap. De West-Vlaamse autocoureur betwist dit seizoen opnieuw het EK Rallycross en is na drie van de zes meetings leider in dat EK, dat op 5 en 6 augustus naar het Belgische Mettet komt.

Na een vierde plaats tijdens de opener van het seizoen in Hongarije en winst in Portugal, verliep het weekend in het Noorse Hell niet van een leien dakje. Onder meer een communicatiefout met de gelegenheidsspotter kwam Enzo Ide duur te staan.

Ongeval

Ide werd na een ongeval in de finale nog zesde in Hell en hij leidt in zijn Audi S1 in het kampioenschap, met 48 punten, één meer dan de Zweed Anton Marklund in een Ford Fiesta en vier meer dan Janis Baumanis in een Peugeot 208.

“De fout van de spotter op zaterdag was nefast voor het hele verdere weekend en het kost ons punten. Uiteraard kan iedereen fouten maken, maar op dit niveau in de sport mag het eigenlijk niet gebeuren”, vindt Ide.

Augustus in België

“Ik ga nu alles resetten en naar de volgende manches in Zweden en vooral België kijken om de strijd om de Europese titel verder te zetten. Ik ga alvast alles geven om na een Europese titel op circuit er ook één in de rallycross te behalen.”

De volgende manche vindt op 1 en 2 juli in het Zweedse Höljes plaats, op 5 en 6 augustus komt het EK naar Mettet in België. (ACR)