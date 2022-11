Eli Peel en Ferre Demyttenaere willen zich vooral amuseren: “Met 1300cc starten wij met de minst sterke wagen”

Een van de vele streekteams die vrijdag van start gaan in de Ypres Historic Rally zijn Eli Peel uit Ieper en Ferre Demyttenaere uit Zuidschote. “We starten wellicht met de minst sterke wagen, maar we willen ons vooral amuseren”, klinkt het.

“Verwacht van ons geen topplaats in deze wedstrijd”, opent Ferre. “Wij starten met hoogstwaarschijnlijk de minst sterke wagen. Onze Peugeot 205 is immers nog altijd voorzien van een originele 1300cc-motor. Maar onze voornaamste intentie is ons amuseren, finishen en vooral weer veel bijleren.”

“Sinds begin dit seizoen vormen we een team en het was ons beider betrachting om vooral te verbeteren, als piloot en als copiloot. Na de Monteberg, waar we jammer genoeg uitvielen door een defecte koppeling, en de ORC-rally, besloten we in Wervik om regelmatig eens van plaats te wisselen. Al met al een leuke ervaring en langs weerszijden verliep alles goed voor ons. Ook komend weekend gaan we afwisselend het stuur en de nota’s ter hand nemen. Voordeel is wel dat we beiden van de streek zijn en de regio waar de klassementsproeven worden gereden, voor ons weinig of geen geheimen kent. Noem het gerust een thuisrally, al geeft dat geen garantie op succes.”

We naderen het einde van het seizoen, dus worden er al volop plannen gesmeed voor 2023. “Normaliter zouden we een Peugeot bouwen met een 1600cc-krachtbron onder de motorkap. En als we alle budgetten de komende weken en maanden rond krijgen, zouden we graag opteren voor het volledig VAS-kampioenschap.”

Limieten zoeken

“En ons verder ontwikkelen als piloot en als navigator. Op die manier voel je wel aan dat de co een heel belangrijke rol speelt in de wagen. Al was het maar om te helpen de limieten te zoeken tegen de volgende doortocht. Hier of daar kan je vlugger dan de piloot aanvoelen dat het net ietsje sneller kan of je een situatie anders moet aanpakken”, besluit Ferre. (DT)