Eerste zege voor Frederic Miclotte en Nicolas T’joen in ORC Rally

Door de afwezigheid van de recente winnaars (Debackere, Verschueren en Lefevere) beloofde de ORC Rally een open wedstrijd te worden. Het was uiteindelijk Oost-Vlaming Frederic Miclotte, genavigeerd door Nicolas T’Joen uit Dentergem, die de snelste bleek in en rond Oostrozebeke.

Reeds op de eerste proef liet Miclotte zijn zege intenties blijken. Hij zette de snelste tijd neer en deed dat nog eens over op de proeven van Wielsbeke en De Ginste om zo de eerste omloop af te sluiten met een voorsprong van 24 seconden op Junior Planckaert.

Bij de achtervolgers noteerden we al heel wat kommer en kwel. Junior Planckaert miste een remzone in Wielsbeke en verloor daarbij vijftien seconden. Bert Coene stond knap derde toen de aandrijfas links achter het begaf en herstelling onmogelijk leek. Paul Lietaer moest zijn Opel Ascona 400 ook aan de kant parkeren toen de injectiepomp er de brui aan gaf en Stefaan Prinzie kreeg af te rekenen met een defecte benzinepomp en eveneens alle hoop op een ereplaats opgeven. Kurt Boone tenslotte parkeerde zijn Mitsubishi in de gracht tegen een paal en liet optekenen dat hij het rallywereldje even vaarwel zal zeggen.

Tijdens de volgende omloop kon Junior Planckaert gelijke tred houden met Frederic Miclotte terwijl Chris Vandamme, Kurt Braeckevelt en Thierry Cokelaere elkaar geen duimbreed toegaven in de strijd voor de resterende podiumplaats.

Sneller dan Planckaert

De laatste twee omlopen stonden vooral in het teken van Junior Planckaert die alle snelste tijden op de tabellen zette maar hij strandde toch nog op twintig seconden van Frederic Miclotte. De derde plaats ging uiteindelijk naar Chris Vandamme die de BMW’s van Kurt Braeckevelt en Thierry Cokelaere achter zich liet. Dit is meteen de eerste podiumplaats voor de transporteur uit Kortemark. Ondanks een lekke band tijdens de eerste snelheidsrit en het bijbehorend tijdsverlies van bijna anderhalve minuut werd Pieter-Jan Michiel Cracco toch nog knap zesde voor Xavier Beel die met weinig vertrouwen aan de start kwam na zijn zware crash tijdens de 6 Uren van Kortrijk.

Bij de historics stond er aanvankelijk, en zoals verwacht, geen maat op Paul Lietaer. De Opel Ascona 400 van Lietaer mengde zich zelfs in de debatten voor de algemene zege. Maar toen de injectiepomp dienst weigerde, moest Lietaer de handdoek gooien. Nick Toorré nam het commando over en won met een kleine minuut voorsprong op Lorenzo Vandenheede.

Van de 82 gestarte wagens haalden er uiteindelijk 59 de eindstreep.