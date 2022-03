Eerste Short Rally met twee parcours is een schot in de roos

De eerste Short Rally lokte heel wat rallyliefhebbers naar de start in Dadizele en de twee parcours. Grote incidenten bleven uit, waardoor de organisatie kan terugblikken op een heel geslaagd evenement.

Autoclub Dadizele heeft al een twintigtal jaar ervaring met het organiseren van een rallyevenement, maar zondag organiseerde de vereniging voor het eerst een Short Rally.

“Vroeger hadden we telkens één parcours. Wanneer er iets gebeurde, zoals bijvoorbeeld bij het stormweer in 2019, lag het hele evenement stil. We kozen daarom voor een Short Rally, waarbij over twee parcours wordt gereden”, aldus voorzitter Marc Maesen.

Heel wat rallyliefhebbers juichen die beslissing toe. “Van jongsaf aan kom ik al kijken naar de rally. Doordat er nu twee parcours zijn, konden we op meerdere plaatsen kijken”, aldus Stijn Burggraeve, die samen met zijn zoon Remi (7) de rallypiloten een hele dag volgde.

“Ik vind de rallysport echt wel leuk. We supporteren voor thuisrijder Bert Coene. Mijn papa volgt hem al jarenlang”, aldus Remi. Die Bert Coene is al jarenlang een vaste waarde binnen de rallysport. De Moorsledenaar wist inmiddels al heel wat ereplaatsen bijeen te rijden. Dat deed hij ook zondag. Coene viel net naast het podium. “Doordat er nu twee parcours zijn, gaat alles veel vlotter. Het parcours in Moorslede lag er best wel glibberig bij, maar alles is goed verlopen”, aldus Coene.

Ronkende motoren

De Short Rally bracht ook langs het parcours heel wat oude bekenden samen. Onder meer voormalig co-piloot Jan Van Weehaeghe en rallyliefhebber Karel Ingelbeen praatten bij onder het geluid van de ronkende motoren. “We kennen elkaar al jarenlang en zien elkaar nu terug dankzij de rallysport. Samen met kleinkind Oscar maak ik er een dagje van”, zegt Jan. De organisatoren blikken ook tevreden terug.

“Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Er was heel wat belangstelling voor de rally. We kunnen terugblikken op een heel geslaagd evenement”, aldus Marnik Malengier.

(BF)