Eerst VAS-zege voor Bjorn Syx in Hemicuda Rally in Koeklare

Bjorn Syx (Citroën C3 Rally2) heeft in Koekelare de 22ste Hemicuda Rally op zijn naam geschreven. De Dikkebusnaar pakte er zijn eerste VAS-zege met ruime voorsprong op Kurt Boone (Ford Fiesta Rally2) en Gunther Monnens (Porsche 997 GT3).

Vooraf waren alle ogen gericht op zevenvoudig winnaar Andy Lefevere, die opnieuw een beroep deed op de VW Polo van SXM Competition. De Stadenaar nam zaterdagavond stevig de leiding in handen in Middelkerke, maar liet zich op de eerste zondagproef verrassen op het verraderlijke parcours. Bjorn Syx kreeg op die manier de leiding in handen en wist daarna foutloos en onbedreigd naar zijn eerste overwinning in het VAS-kampioenschap te rijden.

Al even geleden

“Het doet deugd om nog eens te winnen, want het was al even geleden”, zei Syx, die na de Ypres Historic Rally in 2019 een tweede algemene zege pakte. “Na de opgave van Andy was het nog een lange dag en was het moeilijk om het ritme te bepalen, maar ik denk wel dat we een goed tempo hebben aangehouden. We hebben ook weer een pak progressie gemaakt. We kregen de hele dag tips door om de wagen te verbeteren en die hebben wel gewerkt. Op nu naar de Rally van Kortrijk, waar de concurrentie ongetwijfeld een stuk sterker wordt.”

Moeilijke start

Gunther Monnens, de winnaar van de jongste twee edities, leek na een moeilijke start goed op weg naar de tweede plek, tot de Limburger na een lekke band op de slotproef nog net gepasseerd werd door Kurt Boone. De Pollinkhovenaar sloot op die manier zijn knap Rally2-debuut af met een onverhoopt resultaat.

De Nederlander Jim Van den Heuvel (Renault Clio Rally3) finishte als vierde vóór F2-winnaar Jonas Dewilde (Renault Clio Rally4). Jelle Segers reed de ex-Coene Ford Fiesta Rally2 naar een zesde plek voor thuisrijder Chris Vandamme (Alpine A110). Cedriek Merlevede (BMW M3), ruim winnaar bij de Historics, finishte achtste en klopte daarbij nipt de Mitsubishi’s van Thierry Dekoninck en Stefaan T’Joens, de winnaar in Divisie 1-2.