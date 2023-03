DS Rallyteam zorgt voor snelheid en sensatie in nieuw rallyseizoen

Binnen iets meer dan een week start het nieuwe rallyseizoen en zullen liefhebbers van de autosport op hun wenken worden bediend. Ook in Lauwe zal dit segment met argusogen worden gevolgd want twee snelheidsduivels zullen er volop strijden voor podiumplaatsen. Met het DS Rallyteam wordt iedereen alvast op sensatie getrakteerd.

Met Peter Desmedt (53) aan het stuur en Jurgen Stevelinck (44) als co-piloot, krijgt het rallylandschap er 2 doorwinterde racers bij. “Vorig jaar reden we in de 2C-klasse, waar we degelijke prestaties wisten neer te zetten. Helaas werden we tijdens het seizoen ook volop geplaagd door technische problemen”, blikt het duo terug. “Dit jaar stijgen we van klasse en gaan we rijden in de 3F reeksen. Krachtiger wagens, strakkere ophanging en vooral heel wat ervaren tegenstanders.”

Over 200pk

Aan kracht zal het hen alvast niet ontbreken. Hun Citroen Saxo beschikt over niet minder dan 170pk, voor een uiterst laag gewicht. “En weldra gaat hij nog een update krijgen zodat we over de 200pk op de wielen zullen kunnen zetten”, lachen ze. “In Kasterlee haalden we vorig jaar een eerste plaats in onze categorie, dit jaar willen we meer en beter doen natuurlijk. We rijden 9 wedstrijden met een eerste op 19 maart in Moorslede en Dadizele. Het is bijna een thuismatch dus daar willen we schitteren.”

Bijzonder aan het team is de resem sponsors die zich, zelfs in deze bijzondere tijden, achter hen heeft geschaard. “Het zijn vooral lokale bedrijven die ons trouw blijven”, klinkt het dankbaar. “Het toont aan dat Lauwe lokale sporters steunt en blijft steunen. We gaan dan ook alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat we de podiumplaatsen mee naar huis kunnen brengen.”