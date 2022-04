Dit weekend TAC Rally: Lokale piloten starten met ambitie in Tielt

De TAC Rally van dit weekend is niet alleen voor de tenoren van het Belgisch kampioenschap een belangrijke afspraak. Ook heel wat lokale piloten komen met ambitie aan de start.

Kurt Braeckevelt is kandidaat-winnaar in de M-Cup. “We wonnen tweemaal het Criterium en waren ook de snelste in de M-Cup in 2016 en 2018. Dit jaar rijden we de volledige M-Cup – we zijn begonnen in de Haspengouwrally, met een derde plaats. In Tielt komt het erop neer om snel te rijden, maar met een zekere marge. Het asfalt is glad en de grachten zijn diep. Maar we willen, bij onze vijftiende deelname, meedoen voor winst”, aldus de 53-jarige garagehouder uit Oostrozebeke.

Jeffrey Vandenbussche start voor de derde maal in Tielt. “Twee keer heb ik de Historic gereden, met wisselend succes. Met Sacha Oosterlinck werden we negende en wonnen we onze klasse. Met Ward Vergote braken we de stuurinrichting en moesten vroegtijdig aan de kant. Dit jaar lees ik de nota’s van Jonas Dewilde en rijden we het Junior kampioenschap. We werden tweede in de Haspengouwrally en derde in de South Belgian Rally. We zijn het seizoen dus goed gestart. In deze thuisrally mikken we op de tweede plaats, na de ongenaakbare Rensonnet”, besluit de copiloot uit Moorslede.

Thuisrijder Jeroen Van Wanseele huurt de Ford Escort RS 1800 van Paul Lietaer. “Door de coronamaatregelen hadden we geen zin om rally te rijden en zo is het van november 2019 geleden dat ik nog in een rallywagen zat. Dit jaar rijden we maar een tweetal rally’s en in Tielt willen we vooral het tempo opbouwen. Ik werd in 2019 tweede in het Criterium en won bij iedere deelname de Ford Pinto Cup, maar de Ford Escort RS 1800 is totaal andere koek. In Tielt heb je soms veel grip en soms totaal geen grip. Het wordt oppassen.”

Geen druk

In de nieuwe categorie BRC 2WD vinden we Stijn Naert terug. De garagehouder uit Sint-Eloois-Winkel debuteert in Tielt. “Ik ben in de rallysport begonnen in 2018. Er volgden al snel een klasse-zege in de Hemicuda Rally en een tweede plaats in de 6 Uren van Kortrijk en de Short Rally van Moorslede. Het is de eerste keer dat ik start op het hoogste niveau en ik leg mezelf geen druk op. De finish halen zal een overwinning op zich zijn.”

Ook Frank Werner staat voor de vijftiende keer aan de start in Tielt. “Het leuke aan de TAC Rally is dat we een streekrally rijden op nationaal niveau. Als titelverdediger van de M-Cup willen we meedoen voor de prijzen. Een top vijf is een terechte ambitie”, aldus de copiloot uit Ledegem.