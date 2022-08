Diederik Pattyn is co van Niels Reynvoet: “Dit jaar start ik aan de rally zonder uitgesproken ambities”

Zonnebekenaar Diederik Pattyn staat aan de vooravond van zijn zeventiende Ieper-deelname. Hij begeleidde al bekende namen als Paul Lietaer, Chris Van Woensel, Mathias Boon en Didier Duquesne naar diverse successen. Dit seizoen is hij navigator van de Oost-Vlaming Niels Reynvoet in een Skoda Fabia R5.

“Enkele Ieperse rally’s zullen me altijd bijblijven. Zoals in 2005, toen ik op verkenning het spijtige dodelijke ongeval vernam van mijn goede vriend Matias Priem.”

“In 2012, met Paul Lietaer in de Ford Escort MKII, verloren we de Ypres Historic Rally met een viertal seconden aan Bernard Munster. En ook de editie 2017 zal me altijd bijblijven. Toen finishte ik, als co van Mathias Boon, met een relatief verouderde Subaru Impreza, als eerste niet-R5 bolide.

De eindmeet halen

“Voor dit jaar heb ik geen uitgesproken ambities. We starten met weinig verwachtingen, gezien Niels pas aan zijn derde Ieper-deelname toe is, en de laatste keer al dateert van 2018. Voor de eerste keer een dergelijke zware rally aanvatten met een R5 is niet zo eenvoudig en dus zou de eindmeet halen al een hele voldoening geven. Hopelijk kunnen we er meteen voor zorgen dat we in een heel goed ritme naar de Omloop van Vlaanderen in Roeselare kunnen trekken twee weken later.”

“In dergelijke uithoudingsrally als Ieper zal het er op aankomen om niet meteen de volle aanvalsklok te gaan luiden. Bovendien zal er volgens mij al een natuurlijke schifting gebeuren op vrijdag met de eerste klassementsproeven door het uitdagend parcours. Met Vleteren en Westouter-Boeschepe krijgen we toch twee niet te versmaden snelheidsritten, waarop enkele rijders wel eens hun tanden zouden kunnen stuk bijten.”

“Mijn ervaring in Ieper kan ik wel doorgeven aan Niels, door zowat alle gevaarlijke hoekjes of situaties vooraf door te geven aan hem. Al heeft Niels als rijder dit seizoen een enorme evolutie doorgemaakt.”

“Ook onze automatismen binnen de wagen worden rally per rally beter. Daarnaast is Niels persoonlijk ook van terughoudend naar losser geëvolueerd. Ik maak graag eens wat plezier, maar eenmaal in de wagen zijn we meteen serieus en op en top geconcentreerd. In de recente rally van Wallonië reden we volgens mij een heel volwassen wedstrijd, en werden de nota’s tijdens de regroup aan de hand van de onboard-beelden constant aangepast. We weten ons dan ook gesteund door een heel sterk team. Je mag dan wel wat kennis en ervaring hebben, als je tips krijgt van kleppers als Freddy Loix, Pieter Tsjoen en Eddy Chevaillier, dan ben je zeker nooit te oud om te leren.”(DT)