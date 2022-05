Derde Monteberg-zege voor Davy Vanneste

Davy Vanneste (Citroën C3 R5) heeft voor de derde keer de Rally van de Monteberg op zijn naam geschreven. De Menenaar klopte in Poperinge voormalig F1-rijder Jos Verstappen (Citroën C3 R5) en thuisrijder Steve Bécaert (Ford Fiesta R5).

De Rally van de Monteberg was voor Vanneste en corijder Kris D’alleine de eerste in hun beperkt programma met een Citroën C3 R5 van DG Sport. De Menenaar reed van start tot finish aan de leiding. “We zijn relatief rustig begonnen, want het was al even geleden dat we nog in een rallywagen zaten en we hadden ook niet getest”, zei Vanneste van afloop. “Maar alles is vlekkeloos verlopen: het gevoel en ritme zaten goed, nul problemen en nul fouten: een perfecte rally dus. Om de evoluties op deze C3 ten volle benutten moet er ik nog wat meer en harder mee rijden, maar daarvoor hebben we nog de Rally van Wervik en een test voor Ieper.”

De Nederlander Jos Verstappen, team- en merkgenoot van Vanneste bij DG Sport, moest uiteindelijk veertig seconden toegeven op Vanneste. De voormalige F1-piloot moest even zijn draai vinden op het typische West-Vlaamse parcours maar wist in de slotfase nog enkele besttijden te draaien. Steve Bécaert (Ford Fiesta R5), even tweede in het wedstrijdbegin voor Verstappen, vervolledigde het podium in zijn thuisstad. “Met die derde plek zijn we heel tevreden, zeker na de problemen van vorige week”, vertelde Bécaert. “Op die manier hier kunnen finishen voor eigen volk op de Grote Markt is fantastisch. Verstappen hebben we niet meer proberen volgen, dat is een ander niveau en budget.”

Stefaan Stouf pakt Historic-winst

Terwijl de strijd voor de algemene overwinning vrij snel beslist was, kreeg het de wedstrijd bij de Historics zoals verwacht een veel spannender verloop. Thuisrijder Bjorn Syx nam in zijn nieuwe BMW M3 de beste start, maar moest uiteindelijk toch plooien voor de intrinsiek snellere Ford Sierra Cosworth 4×4 van Stefaan Stouf. De Nieuwpoortenaar klopte Syx uiteindelijk met 22 seconden. Syx op zijn beurt had slechts zeven tienden voorsprong op Paul Lietaer (Opel Ascona 400).

Op ruime afstand reed Kurt Boone (Mitsubishi Lancer Evo 6) naar een zevende plek voor thuisrijder Piet Declercq, die voor de gelegenheid een Skoda Fabia R5 bestuurde. Philip Barbier (Mitsubishi Lancer Evo X) ging op de slotproef nog voorbij Christophe Merlevede (BMW M3). De laatste proef beslist ook over de strijd in de standaardklasse, waar Stefaan T’Joens (Renault Mégane) nog over Stefaan Vanneste (Citroën Saxo) ging.